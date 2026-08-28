Una nueva camada de residentes egresó del hospital de Bariloche: «Es una decisión estratégica»

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, encabezó el acto de egreso de los residentes del hospital de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

A sala llena, este viernes se realizó el acto de egreso de las distintas residencias del hospital zonal Ramón Carrillo, que formó a 12 nuevos profesionales en salud pública, especialistas en tocoginecología, pediatría, medicina general, medicina clínica, salud pública veterinaria y kinesiología. El jueves, en El Bolsón, el hospital local festejó el egreso de otros 6 especialistas que se formaron en la salud pública rionegrina.

“Seguir formando profesionales es una decisión estratégica”, señaló a Diario RÍO NEGRO el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, en relación a la incorporación de los residentes a la estructura de salud pública provincial. “El sistema de residencias es la mejor forma que tenemos para formar recursos humanos en salud. Como provincia lo tenemos que defender y promover”, afirmó Thalasselis, y remarcó la mejora en las condiciones de trabajo para los residentes en la provincia: “las becas que tenían los residentes de Nación no cubren ni el 25% de un sueldo de residente de la provincia”.

1/ 3 Residentes de distintas especialidades de medicina egresaron en el hospital zonal de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez 2/ 3 Residentes de distintas especialidades de medicina egresaron en el hospital zonal de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez 3/ 3 El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, encabezó el acto de egreso de los residentes del hospital de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Participaron del acto, además de los profesionales médicos a cargo de las residencias y los familiares de los egresados, la directora del Hospital Ramón Carrillo, Myrna Lamberto, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, el gobernador Alberto Weretilneck, el ministro Thalasselis, el legislador Facundo López, y el jefe de residencia en Cirugía General, Juan Carlos Salvitti, a quien le dieron un reconocimiento especial por su trayectoria dentro del Hospital, donde trabaja desde el 1987. “El conocimiento que no se transmite es efímero, no sirve para nada”, señaló Salvitti.

En octubre ingresarán a la residencia una nueva camada de profesionales, que se presentaron a la última convocatoria que habilitó la provincia para este año. “En cirugía teníamos dos cargos sin cobertura y se presentaron siete médicos”, señaló Thalasselis. También habló sobre el costo de vida en la ciudad, para los residentes que se movilizan desde otras partes del país: “conocemos la necesidad de provocar mejoras salariales y estamos analizando alternativas para poder hacerlo”.

1/ 2 Residentes de distintas especialidades de medicina egresaron en el hospital zonal de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez 2/ 2 Emotivo acto en el hospital de Bariloche, por el egreso de los residentes en salud. Foto: marcelo Martinez

«Me gustaría retribuir todo lo que me dieron»

Belén Salerno terminó la residencia en pediatría. Es de San Cayetano, provincia de Buenos Aires, y sus planes son quedarse en la ciudad, trabajando en la guardia del hospital Ramón Carrillo. “La residencia es un camino muy duro pero sigo creyendo que es la mejor formación que puede tener un profesional de la salud”, señaló la especialista, y recalcó: “antes no teníamos derecho a aguinaldo, antigüedad, aportes. Se trata del reconocimiento a nuestro trabajo. Somos los que sostenemos el sistema de salud pública”.

Con un ramo de flores en una mano y el diploma en la otra, Cecilia Dini se acaba de recibir como especialista en tocoginecología. “Me vine sin saber, con incertidumbre y hoy estoy feliz de haber elegido esta residencia”, relató, emocionada. También es de provincia de Buenos Aires, y cuenta que sus últimos meses de residencia, los cursó estando embarazada. “Me gustaría retribuir todo lo que me dieron”, señaló en relación a sus planes a futuro. Después de unos meses de descanso por su embarazo ya avanzado, volverá al hospital.

En medio del acto, una voz joven irrumpió en el micrófono. Es Victoria Macayo Seitune, residente de medicina general. “Un hospital puede ser un refugio”, dice temblorosa. Por unos minutos, mientras lee sus poemas, la sala con más de 100 personas queda en silencio. “Sin trabajadores no hay hospital”, termina, tajante, la médica, que cursó su residencia entre Bariloche, Villa Llanquín y Jacobacci.

En octubre ingresarán en los hospitales de la provincia 27 nuevos residentes en las distintas especialidades, de los cuales siete serán parte del equipo del hospital zonal de Bariloche. “Dentro de todos los desafíos, el más grande de la provincia es el de los recursos humanos”, afirmó el gobernador, Alberto Weretilneck, y remarcó: “deseamos que se queden en la provincia con nosotros”.