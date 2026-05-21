Sorpresa en Inglaterra: Palmer, Foden y Maguire quedarían afuera del Mundial 2026 por decisión de Tuchel

La selección de Inglaterra podría dar uno de los grandes golpes antes del Mundial 2026. Según revelaron medios británicos, Thomas Tuchel analiza dejar afuera de la lista definitiva a Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire, tres futbolistas que fueron habituales durante las Eliminatorias, y en la última Eurocopa en la que cayeron en la final ante España, y que parecían tener un lugar asegurado en la Copa del Mundo.

La situación más llamativa pasa por el mediocampo ofensivo. Tanto Foden como Palmer fueron piezas importantes en el proceso clasificatorio, pero el entrenador alemán los dejaría afuera por la fuerte competencia. Jude Bellingham aparece como uno de los intocables y también ganaron mucho terreno Eberechi Eze, de gran temporada en el Arsenal campeón de la Premier League, y Morgan Rogers, una de las máximas figuras del Aston Villa que se consagró en la Europa League.

En el caso de Palmer, además, las lesiones y cierta irregularidad durante el año en Chelsea habrían pesado en la evaluación final del cuerpo técnico. En la temporada pasada disputó 52 encuentros y aportó 18 goles y 14 asistencias en el club londinense. Además, brilló en el Mundial de Clubes, donde marcó dos goles en la final ante París Saint-Germain, claves para la conquista de los Blues en Estados Unidos. Esta campaña, en tanto, jugó 33 partidos, con un saldo de 10 tantos y tres pases gol.

Foden, por su parte, perdió protagonismo respecto de temporadas anteriores en el Manchester City, fue suplente en una gran cantidad de partidos y ya no parece tener asegurado un lugar dentro del plantel definitivo.

La ausencia de Maguire, que ya está confirmada, también generó sorpresa en Inglaterra. El defensor fue una fija en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de haber tenido mucha participación durante las Eliminatorias. Sin embargo, Tuchel apostaría por una renovación en la última línea con nombres como Marc Guéhi, Ezri Konsa y Jarell Quansah.

«Estoy conmocionado y devastado por la decisión. Nada me ha gustado más que representar a mi país todos estos años», aseguró el jugador de Manchester United en sus redes sociales.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

Inglaterra integrará el Grupo L del Mundial 2026 junto a Croacia, Ghana y Panama. Su debut será el miércoles 17 de junio ante el equipo capitaneado por Luka Modric.

La lista definitiva será anunciada oficialmente este viernes 22 de mayo, pero las filtraciones no tardaron en aparecer y generaron impacto en el país británico.