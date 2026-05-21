A qué hora empieza la feria más grande de Neuquén este fin de semana largo: música en vivo, folklore y locro para el 25 de mayo

El Parque Jaime de Nevares volverá a ser el epicentro de la actividad social y cultural en la capital neuquina. En conmemoración de la Revolución de Mayo, se desarrollará una edición especial «patria» que unirá a las ferias Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, con la participación de más de 150 emprendedores locales, espectáculos en vivo y un fuerte despliegue gastronómico.

La feria adaptará su esquema habitual para acompañar los festejos y realizar la tradicional vigilia patria. El sábado, el evento se desarrollará de 18:00 a 00:00 (Cierre con la entonación del Himno Nacional junto a la Banda Militar Fortín Confluencia). Para el Lunes 25 de mayo el evento será de 10:00 a 22:00 (Feriado nacional, actividades durante todo el día).

Cronograma completo de espectáculos y escenarios para el Neuquén Emprende y el Confluencia de Sabores

Domingo 24 de mayo (Vigilia)

20:00: Estefanía Arias (Banda)

Estefanía Arias (Banda) 21:00: Dúo Acuña (Banda)

Dúo Acuña (Banda) 21:50: Sureras (Compañía de baile)

Sureras (Compañía de baile) 22:00: Samanta Juncos (Banda)

Samanta Juncos (Banda) 00:00: Himno Nacional con la Banda Militar Fortín Confluencia.

Lunes 25 de mayo (Día Patrio)

12:45: Taller Municipal de folklore de adultos mayores (Ruth Callicul, Gabriela Hernández y Benjamín Córdoba).

Taller Municipal de folklore de adultos mayores (Ruth Callicul, Gabriela Hernández y Benjamín Córdoba). 14:00: Amistad Limay (Banda)

Amistad Limay (Banda) 14:45: Ballet Luz del Sur (Javier Ceballos).

Ballet Luz del Sur (Javier Ceballos). 15:00: Agrupación Nueva Generación.

Agrupación Nueva Generación. 15:30: Grupo de Danza Tradición Viva.

Grupo de Danza Tradición Viva. 16:00: Presentación taller de Folklore (Claudia Rubilar / Heluney Noche Víctor Villegas).

Presentación taller de Folklore (Claudia Rubilar / Heluney Noche Víctor Villegas). 17:00: Presentación taller de música de Jorge Guanque.

Presentación taller de música de Jorge Guanque. 18:00: Compañía Escuela Municipal de Folklore (Alexis Catalán).

Compañía Escuela Municipal de Folklore (Alexis Catalán). 19:00: En Clave Sureña (Banda)

En Clave Sureña (Banda) 19:45: Huellas de mi tierra (Denis Epulef).

Huellas de mi tierra (Denis Epulef). 20:15: El amparo (Banda)

El amparo (Banda) 20:45: Agrupación Ruca Rahue (Laura Neira).

Agrupación Ruca Rahue (Laura Neira). 21:15: Gabriel y la juntada (Banda).

El gran atractivo: Locro en vivo en tres versiones

La gastronomía tradicional será el eje de las jornadas. Reconocidos cocineros locales prepararán locro en tiempo real y, para garantizar la inclusión, habrá alternativas adaptadas a diferentes hábitos y necesidades alimentarias:

Locro Tradicional: A cargo de Carlos Puricelli, Emanuel Crusinier, René Cid y Sebastián Caliva.

A cargo de Carlos Puricelli, Emanuel Crusinier, René Cid y Sebastián Caliva. Locro Vegano: Preparado por Cande Pedernera.

Preparado por Cande Pedernera. Locro Sin Gluten (Sin TACC): Elaborado por Fabiana Alsogaray.

Además de las ollas populares, el predio contará con el habitual circuito de food trucks con opciones de comidas rápidas, bebidas artesanales, chocolate caliente y pastelitos.

Vacunación, mamografías y testeos gratuitos

En paralelo a los entretenimientos y el área de juegos infantiles, el Ministerio de Salud de la provincia y el municipio instalarán un polo de prevención y bienestar con acceso libre y gratuito: