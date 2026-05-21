Tránsito complicado en la Ruta 40: un camión averiado cerca de Junín de los Andes
El operativo se desarrolla en el kilómetro 2263 de la Ruta Nacional 40. Vialidad Nacional confirmó que un vehículo pesado quedó detenido por una falla mecánica.
Un camión sufrió una falla mecánica cuando circulaba por la Ruta Nacional 40 de Neuquén este jueves y obligó a reducir la calzada, a la altura del kilómetro 2263, entre el Mirador de los Cóndores y Junín de los Andes. Desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con precaución y respetar la señalización colocada en el sector.
El organismo indicó que la calzada se encuentra reducida por el “desperfecto mecánico» del vehículo pesado y recomendó verificar el estado de las rutas antes de viajar. El accidente ocurrió minutos antes de las 16.
Desde el organismo nacional remarcaron que se debe circular con “extrema precaución” y respetar las indicaciones. También recordaron que el estado actualizado de los caminos puede consultarse en la web oficial de rutas nacionales.
Vialidad Nacional mantiene habilitadas las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 para consultas de usuarios. La atención funciona de lunes a viernes, de 9 a 18.
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