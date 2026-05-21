Tránsito complicado en la Ruta 40: un camión averiado cerca de Junín de los Andes

Un camión sufrió una falla mecánica cuando circulaba por la Ruta Nacional 40 de Neuquén este jueves y obligó a reducir la calzada, a la altura del kilómetro 2263, entre el Mirador de los Cóndores y Junín de los Andes. Desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con precaución y respetar la señalización colocada en el sector.

El organismo indicó que la calzada se encuentra reducida por el “desperfecto mecánico» del vehículo pesado y recomendó verificar el estado de las rutas antes de viajar. El accidente ocurrió minutos antes de las 16.

Desde el organismo nacional remarcaron que se debe circular con “extrema precaución” y respetar las indicaciones. También recordaron que el estado actualizado de los caminos puede consultarse en la web oficial de rutas nacionales.

Vialidad Nacional mantiene habilitadas las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 para consultas de usuarios. La atención funciona de lunes a viernes, de 9 a 18.

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