Zona Fría: cómo impactaría la reforma en las tarifas de gas que pagan Neuquén y Río Negro

La modificación del régimen de Zona Fría que recibió media sanción ayer en la Cámara de Diputados de la Nación generó repercusiones este jueves en Neuquén, donde tanto el oficialismo como la oposición intercambiaron críticas por el posible impacto que tendría la norma en las tarifas de gas de la región.

El proyecto del Gobierno, que recibió 132 votos a favor, introduce cambios a la ley 27.637 que se aprobó en 2021 y recorta los descuentos que había expandido esa iniciativa para amplias zonas del centro y el litoral del país.

La discusión, a nivel local, surgió por la continuidad de la Zona Patagónica, que aunque está acordada en la redacción del Ejecutivo, recibió algunas modificaciones puntuales.

Críticas desde Neuquén al nuevo esquema implementado por el Gobierno

Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria, cuestionó a sus pares de la región que apoyaron el proyecto porque, según dijo, también podría impactar en las tarifas que abonan los usuarios residenciales de Neuquén o Río Negro, por ejemplo.

La norma de 2021 ordenaba en su artículo 3 que los sectores abarcados por la ley 25.565 (Zona Patagónica) iban a mantener los beneficios por un equivalente al 50% de los cuadros tarifarios establecidos por el Enargas.

En cambio, con la nueva redacción, ese porcentaje ya no sería fijo y quedaría sujeto a lo que determine el Poder Ejecutivo nacional o la autoridad de aplicación que se establezca.

Si bien el impacto de esta modificación aún es difícil de estimar, ya que dependerá de lo que efectivamente se decida con el porcentaje, le otorga la posibilidad al Gobierno de aumentarlo o reducirlo de acuerdo a lo que demande su política tarifaria.

Todero, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, también mencionó una segunda modificación. Indicó que, de aprobarse el proyecto de reforma, el beneficio para los usuarios de la Zona Patagónica se calculará exclusivamente sobre el consumo de cada usuario y ya no incluirá otros ítems de la tarifa, como el transporte, los impuestos y el cargo fijo.

El diputado aclaró que el efecto de estas medidas variará de acuerdo a la zona de la Patagonia que se considere, pero estimó en líneas generales que las tarifas podrían incrementarse «desde un 30% a 60%«.

La Zona Fría «volverá a su esencia original», dijeron en La Libertad Avanza

Desde La Libertad Avanza, por su parte, desmintieron los incrementos que anunció la oposición para las tarifas locales.

La diputada nacional, Soledad Mondaca, negó en diálogo con este medio que el régimen de Zona Patagónica vaya a sufrir modificaciones. «El proyecto mantiene el beneficio para la Patagonia, Malargüe y La Puna, eliminando el subsidio automático que tenían los usuarios de ingresos altos en el resto del país«, dijo.

Descartó, además, que la Patagonia pueda perder el beneficio «como están diciendo muchos» y sostuvo que los descuentos para el consumo domiciliario «volverán a su esencia original», que era «cubrir a las zonas frías reales».

«Veo que están todos muy a la defensiva, tratando de levantar revuelo. Como estábamos hasta ahora, se subsidiaban a las transportistas y las distribuidoras, pero nos quedamos sin ampliaciones de red«, agregó la legisladora.

Mondaca también cuestionó los dichos de Todero, a quien «invitó» a recorrer la provincia y conocer lo que sucede en el interior, «donde hay localidades que se siguen calefaccionando con garrafas y leñas», ya que las redes de gas aún no llegaron.

Dijo, contra lo que sostuvo el diputado peronista, que la ley actual podría generar que Neuquén «pague hasta un 11% más» por las deudas que existen con las empresas distribuidoras.

Sobre la posición de Unión por la Patria, agregó que «todo lo que hicieron ellos está a la vista». Acusó a sus legisladores, además, de «defender algo indefendible» y afirmó que en el oficialismo «estamos apoyando las reformas que van a levantar el país».

Modificación de la Zona Fría: la palabra del Gobierno

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró este miércoles en la Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO que el sistema anterior «era una aberración», porque consideraba como zonas frías a regiones que «claramente eran templadas».

Ejemplificó que, con ese esquema, «un usuario de La Matanza tal vez estaba subsidiando a alguien con un departamento en Mar del Plata, que sí estaba contemplada».

Durante su intervención también fue consultado por el fondo fiduciario que sostiene el beneficio de Zona Fría y la alícuota que pagan los usuarios para financiarlo.

Si bien reconoció que el número de domicilios alcanzados se reducirá notoriamente, evitó precisar ese valor disminuirá o aumentará, y adelantó que la intención es obtener un «valor de equilibrio» para que el fondo sea solvente.

Todero, por su parte, también cuestionó la iniciativa oficial por sumar incentivos para proyectos de energía renovables «sin pedirles nada a cambio» y alcanzar, incluso, parques solares o eólicos que ya cuentan con exenciones impositivas.

Sobre las tarifas, dijo que los incrementos que habilitaría el nuevo régimen podrían llegar en septiembre con las tarifas de junio y julio, que suelen ser las más elevadas por la época del año.