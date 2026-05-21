Leandro Santoro expuso el pasado peronista de Leila Gianni con una foto: «Sos vos militando para mí»

El legislador porteño Leandro Santoro y la concejala de La Libertad Avanza Leila Gianni protagonizaron un fuerte cruce en televisión durante un debate político. La discusión escaló cuando el dirigente mostró una foto de la edil participando de una campaña vinculada al peronismo en 2021 en la ciudad de Buenos Aires.

El intercambio ocurrió durante el programa A dos voces en TN. Santoro exhibió desde su celular una imagen de Gianni en una actividad militante de 2021 y recriminó: “Sos vos militando la campaña para mí”.

Leila Gianni defendió a Javier Milei y apuntó contra el kirchnerismo

“Mirá: esta sos vos repartiendo volantes para mí. Sos vos militando la campaña para mí”, insistió Santoro mientras mostraba la fotografía. Irónicamente, Gianni respondió: “Ay, mirá qué linda que estaba; me encanta”, y el legislador expresó: “Ya está: cerremos el estadio”.

El dirigente porteño volvió sobre la imagen y agregó: “Vos eras una gran compañera: una gran militante”. También calificó la situación como una “hipocresía total” por parte de la concejala libertaria.

Antes de la discusión por la fotografía, el intercambio ya había mostrado tensión durante un análisis económico. Gianni interrumpió a Santoro y lanzó: “Cuando la gente te escucha, se empieza a dormir”, en referencia a la explicación del legislador.

La foto que mostró Santoro durante la discusión.

Durante el debate televisivo, Gianni le dijo a Santoro: “Callate la boca y escuchá”. Luego agregó: “Recién dijiste ‘es de fascista no dejar hablar’, entonces: shhh…”. En otro tramo de la discusión, Gianni vinculó a Santoro con los gobiernos kirchneristas y mencionó a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. “Vos tenías a la condenada por la que lloraste y tenías al fajador serial con el que tocabas la guitarrita”, afirmó.

La edil de La Libertad Avanza sostuvo que los gobiernos kirchneristas se caracterizaron por “subsidiar todo, generar clientelismo político, utilizar a los sectores más vulnerables y generar un alto índice de pobreza”. También aseguró que Javier Milei “está poniendo a la Argentina de pie”.

Gianni enumeró además una serie de medidas y resultados que atribuyó al actual Gobierno nacional. “Milei generó más empleo, más inversión, terminó con el empleo militante y con los piquetes”, afirmó durante el programa.

En el estudio también participaron el auditor general de la Nación Luis Naidenoff y el diputado socialista Esteban Paulón, además de los conductores del ciclo televisivo.

Sobre el final del intercambio, Gianni afirmó que el Gobierno “sacó a 14 millones de personas de la pobreza” y agregó: “Terminó con el curro que tenían armado y montado en cada estructura de poder”, en referencia a los subsidios. Santoro respondió con risas mientras la discusión continuaba en el estudio.