Sorpresa en Uruguay: Bielsa dejaría a Nahitan Nández afuera del Mundial 2026

Marcelo Bielsa prepara la lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026 y una noticia sacudió al fútbol uruguayo en las últimas horas. Según informó el periodista Sebastián Giovanelli, de El Espectador, Nahitan Nández habría sido notificado de que no formará parte de la nómina final de la Celeste.

«Sorprende. Es la noticia más impactante en la previa al Mundial», afirmó Giovanelli en la radio uruguaya. Además, remarcó la importancia del ex Boca dentro del grupo: «Es uno de los referentes y de los jugadores con más años vistiendo la camiseta de Uruguay. Con o sin cinta, es uno de los capitanes».

La decisión generó impacto porque Nández tuvo mucha participación durante el ciclo de Bielsa. Disputó 13 de los 18 partidos de las Eliminatorias, además de cinco encuentros en la Copa América 2024. Su última presentación con la selección fue en noviembre de 2025, en la derrota 5-1 frente a Estados Unidos.

El mediocampista, que suele jugar como lateral derecho en La Celeste, no había estado presente en la última fecha FIFA de marzo debido a un cuadro de COVID-19, aunque nadie imaginaba que quedaría afuera del Mundial. De confirmarse, sería un golpe muy duro para el futbolista, que también se perdió Qatar 2022.

Mientras tanto, Bielsa ya confirmó que su ciclo al frente de Uruguay finalizará una vez terminado el Mundial. «Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo», aseguró el entrenador argentino durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial y debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos frente a España en Guadalajara, México.