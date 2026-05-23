La Casa Rosada acelera las gestiones para recibir a León XIV y capitalizar un hito histórico antes del año electoral

El Gobierno nacional sigue con máxima expectativa las gestiones por la posible llegada del papa León XIV a la Argentina en noviembre, un acontecimiento que en los despachos oficiales es visto como un bálsamo político clave para cerrar el año de manera positiva de cara al cronograma electoral.

El posible viaje de León XIV entusiasma al Gobierno de Javier Milei

La posibilidad de que el Sumo Pontífice concrete su visita pastoral antes de que termine el año dejó de ser una mera conjetura diplomática para transformarse en una carta estratégica de la Casa Rosada.

En el entorno presidencial admiten que la presencia de León XIV en suelo argentino generaría un clima de distensión social, permitiendo al oficialismo coronar el año con una foto histórica de enorme peso simbólico.

Aunque la Santa Sede mantiene su habitual prudencia y no ha emitido una confirmación oficial, las señales emitidas desde la propia Cancillería argentina y los movimientos en los países vecinos alimentan el optimismo oficial sobre una gira sudamericana para la primera quincena de noviembre.

El impulso más reciente a esta hipótesis llegó de la mano del canciller Pablo Quirno, quien transmitió al presidente Javier Milei una “buena noticia” que, según sus palabras, “hará feliz a todo el pueblo argentino”.

El mensaje, difundido en redes sociales con la frase “Solo resta definir la fecha, qué linda primavera”, fue leído de inmediato como el anticipo del demorado desembarco papal. Los sugerentes gestos virtuales del propio Milei no hicieron más que convalidar el avanzado estado de las negociaciones.

Los movimientos en la región también confluyen hacia el mes de noviembre. En Uruguay, fuentes diplomáticas confirmaron que se trabaja a contrarreloj en la logística, mientras que dirigentes de ese país, como el intendente de Florida, Carlos Enciso, precisaron que el itinerario del jefe de Estado del Vaticano incluiría escalas en Argentina, Uruguay y Perú.

Pese al entusiasmo que se respira en Balcarce 50, en el ámbito eclesiástico impera la cautela. Si bien el cardenal uruguayo Daniel Sturla consideró la visita como “casi segura”, advirtió que el protocolo vaticano exige una comunicación formal a las conferencias episcopales antes de dar el hecho por sentado. En esa línea, fuentes de la Iglesia estiman que el anuncio formal podría postergarse hasta mediados de junio.

La ingeniería de este viaje comenzó a tejerse en febrero de este año, cuando Quirno entregó en mano al Papa una carta de invitación formal firmada por Milei para aceitar los vínculos bilaterales.

Antes, el 7 de junio de 2025, Milei fue recibido por el Papa en El Vaticano, quien le expresó su deseo de visitar el país.

Desde que asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025 tras suceder a Francisco, León XIV colocó a América Latina en su radar de prioridades, incluyendo en su hoja de ruta a México, Uruguay, Perú y la Argentina.

Para el Gobierno, el valor de la visita excede lo estrictamente religioso. Argentina no recibe a un papa desde 1987, cuando Juan Pablo II protagonizó una histórica gira por diez provincias. Ni Benedicto XVI ni el propio Francisco pisaron el país durante sus pontificados.

De concretarse el arribo de León XIV, la Casa Rosada no solo rompería un ayuno papal de casi cuatro décadas, sino que capitalizaría un hito de enorme repercusión popular justo en las puertas del año electoral.

NA