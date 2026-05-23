En Río Negro avanza un proyecto de Ley para el pago de tasas en las Comisiones de Fomento

El Gobierno de Río Negro tiene listo un proyecto de Ley que incorpora el pago de tasas en las Comisiones de Fomento y fue presentado en el marco de las jornadas de trabajo que reunió a los responsables de esas instituciones durante dos días en la capital provincial.

La explicación estuvo a cargo del Ministro de Gobierno, Agustín Ríos, y también brindó detalles específicos el titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri.

La iniciativa está pensada para fortalecer la autonomía de las comisiones y ampliar la capacidad de respuesta en cada comunidad, generando mecanismos que les permitan asumir mayores responsabilidades y contar con más recursos para atender demandas cotidianas de sus vecinos, dentro de un esquema de trabajo articulado con el Gobierno Provincial.

Ríos, destacó que «este proyecto representa una decisión política clara: fortalecer a las Comisiones de Fomento para que tengan más herramientas, más capacidad de gestión y mayor autonomía para resolver los problemas concretos de sus comunidades. Gobernar una provincia como Río Negro, también implica entender que muchas respuestas empiezan en cada territorio”, expresó.

Agregó que «para nuestro Gobierno, estar presentes en todo Río Negro no es una consigna, es una forma de gestionar. No importa cuán lejos esté una comunidad; lo importante es que el Estado llegue, acompañe y construya soluciones junto a quienes todos los días ponen el cuerpo en cada comisión”.

Qué tasas se cobrarían

El proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial podría ser parte de la próxima sesión legislativa.

En la actualidad los únicos ingresos de las Comisiones de Fomento están determinados por la Coparticipación y también dependen de otros aportes oficiales para la realización de obras, prestar servicios determinados o para asistencia social.

Además de la recaudación propia que se generaría con esta iniciativa se busca generar «conciencia social» para que el vecino entienda que la prestación de algunos servicios deben ser pagos.

La Ley establece que serían habilitadas una tasa de servicios generales y otra para las habilitaciones comerciales, además de habilitar las firmas de convenios con instituciones públicas o privadas.

La Agencia de Recaudación sería la encargada de generar un sistema de registro de contribuyentes, las fechas pagos, los montos y de las acreditaciones.

Por último, se habilitaría la confección de informes sociales donde los vecinos podrían acreditar que no están en condiciones de pagar y, una vez analizados y aprobados, quedarían exentos del pago de los tributos.