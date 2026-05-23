Los atraparon en pleno centro de Cipolletti con inhibidores: tenían antecedentes de robos

La Policía demoró a dos hombres en el centro de Cipolletti sospechados de cometer robos mediante el uso de inhibidores. El procedimiento se realizó el viernes cerca de las 17.30 en la zona de San Martín y Miguel Muñoz, luego de que efectivos identificaran un vehículo Volkswagen relacionado con otros hechos ocurridos en la ciudad.

Según informó la Policía, el auto ya había sido detectado en grabaciones vinculadas a hechos similares. Los efectivos de la Comisaría 4° lo ubicaron mientras regresaban de un rastrillaje y comenzaron un seguimiento en pleno centro cipoleño.

Qué es el “hurto con inhibidor”, la modalidad que preocupa en Cipolletti

La Policía relató que durante el seguimiento, uno de los ocupantes bajó del auto en la esquina de San Martín y Miguel Muñoz, mientras que el conductor continuó unos metros hasta estacionar sobre Miguel Muñoz.

De acuerdo a la investigación, el hombre que bajó del auto ya había sido identificado en videos relacionados con un robo previo. La Policía observó además que el conductor intentó esconderse rápidamente en el vehículo al notar los efectivos.

Los elementos secuestrados.

Frente a esa situación, los policías realizaron una requisa de urgencia, con acompañamiento de testigos. En el interior del auto los efectivos encontraron un «inhibidor tipo handy, una batería compatible, nueve tarjetas bancarias, una tarjeta de Mercado Pago y tres teléfonos celulares», detallaron.

El fiscal de turno ordenó el secuestro de todos los elementos y dispuso la demora de los dos sospechosos como parte de una causa judicial por “hurto con inhibidor”. El vehículo también quedó secuestrado y vinculado a la investigación.

El hurto con inhibidor es una modalidad utilizada para bloquear la señal del cierre centralizado de vehículos. De esa manera, los delincuentes logran que el auto quede abierto sin que el conductor lo advierta y aprovechan para sustraer pertenencias del interior. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía y de la Comisaría 4° de Cipolletti.