Suiza será el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: eliminó a Colombia por penales

Ruben Vargas la cruzó, Camilo Vargas se jugó al otro lado y Suiza avanzó a los cuartos de final. (Foto: AP)

Suiza será rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo igualó sin goles ante Colombia durante los 90 minutos y el alargue en el BC Place de Vancouver, Canadá, pero se impuso 4-3 en la definición por penales y avanzó a la próxima instancia, donde se medirá con la Albiceleste por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

En el primer tiempo, protagonizaron un desarrollo parejo, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras de gol. La primera llegada de riesgo fue para el conjunto cafetero: a los 20 minutos, Gustavo Puerta sacó un potente remate desde el borde del área que Gregor Kobel desvió con una gran atajada.

¡ATAJADÓN DE KOBEL A PUERTA!



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La respuesta de los europeos llegó a los 29′. Tras un despeje fallido de Daniel Muñoz, la pelota le quedó a Fabian Rieder, que buscó definir cruzado, pero se encontró con una buena intervención de Camilo Vargas.

¡APARECIÓ CAMILO VARGAS PARA SALVAR A CALOMBIA ANTE SUIZA!



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El arquero colombiano volvió a lucirse unos minutos más tarde. Esta vez fue Dan Ndoye quien probó desde la izquierda, aunque Vargas respondió con seguridad. A partir de allí, el encuentro perdió intensidad y ambos se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el complemento, Suiza avisó apenas a los dos minutos. Luego de una buena combinación ofensiva, Djibril Sow tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero no logró definir con precisión.

Después llegaron las polémicas. Primero, todo Colombia reclamó la expulsión de Granit Xhaka por un planchazo sobre Muñoz, aunque el árbitro Iván Barton solo le mostró la tarjeta amarilla. Minutos más tarde, fue Suiza la que protestó por un supuesto penal sobre Ndoye tras un leve contacto del propio Muñoz dentro del área, una acción que el juez consideró insuficiente para sancionar la infracción.

¿ERA PARA MÁS? Xhaka vio la amarilla por esta infracción a Daniel Muñoz.



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Sobre el final de los 90 minutos, el conjunto europeo fue el que más buscó quedarse con la clasificación, aunque extrañó a su figura Johan Manzambi -que se lesionó en el último entrenamiento-, mientras que Colombia apostó por el contragolpe y los pases en profundidad del ingresado Juan Fernando Quintero. El empate sin goles estiró la definición al tiempo suplementario, donde ambos buscarán al próximo rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

No se sacaron ventajas y todo se definió por penales

El tiempo suplementario comenzó con la misma tónica que los 90 minutos, aunque Colombia dio el primer aviso y empezó a inclinar la cancha a su favor.

El conjunto cafetero generó peligro con dos tiros de esquina ejecutados por Juan Fernando Quintero. En el primero, reclamó un penal sobre Jáminton Campaz y, en el segundo, Jhon Lucumí ganó de cabeza y estrelló su remate en el travesaño. Con el correr de los minutos, Colombia se adueñó de la pelota y comenzó a jugar más cerca del arco de Suiza.

CENTRO DE JUANFER, CABEZAZO DE LUCUMÍ Y TRAVESAÑO.



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Unos minutos después, Campaz recortó de derecha a izquierda y remató potente al primer palo. Kobel, con otra buena respuesta, la mandó al córner.

Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo suplementario, Suiza tuvo la chance más clara del partido. Tras un pase al medio, Zeki Amdouni, que había ingresado desde el banco de suplentes, estuvo cerca de abrir el marcador en su primera intervención. Controló dentro del área y remató desde el punto penal, pero Camilo Vargas se arrojó sobre su izquierda y evitó el 1-0.

¡TAPADÓN DE CAMILO VARGAS EN EL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!



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En la segunda mitad, con los nervios y el cansancio propios del alargue, el partido comenzó más disputado. El primero en aproximarse al arco rival fue Suiza, con un remate a los 8 minutos de su capitán, Xhaka, desde el borde del área que se fue por encima del travesaño.

La respuesta colombiana no tardó en llegar. Tras un saque largo de Vargas, Muñoz aprovechó un error defensivo de los europeos y habilitó a Campaz, que quedó mano a mano con Kobel. Sin embargo, el extremo también definió por encima del travesaño y desperdició una oportunidad inmejorable para darle la clasificación al conjunto cafetero.

Finalmente, ninguno de los dos logró romper el cero durante los 120 minutos y la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Suiza se impuso 4-3 y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Para Colombia fallaron Davinson Sánchez, cuyo remate impactó en el travesaño, y Cucho Hernández, que se encontró con una gran atajada de Gregor Kobel. El penal decisivo lo convirtió Ruben Vargas, que desató el festejo europeo. De esta manera, Suiza será el próximo rival de Argentina el próximo sábado en Kansas City, en un duelo que pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del certamen.