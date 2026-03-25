El TC llega a Neuquén y promete acción: conocé los horarios y todos los pilotos anotados
La actividad comienza este sábado y se cierra el domingo. Más de 55 pilotos se anotaron para la tercera fecha del Turismo Carretera en Centenario. Se viene una reñida pelea de marcas.
El Turismo Carretera tendrá una esperada revancha en Neuquén. Tras no poder correr la final el año pasado por el temporal de viento, este fin de semana se abre la chance de un espectáculo que tiene varios condimentos y muestra paridad en la primeras fechas. La Máxima por decimoquinta vez, tras el estreno en 2010.
La tercera del calendario en Centenario promete emociones y varios pilotos que buscarán ubicarse en la parte alta del campeonato en la etapa regular y así mantener las posibilidades de clasificación a la Copa de Oro.
El circuito neuquino recibe la tercera fecha del TC este fin de semana.
El último ganador en el circuito neuquino, José Manuel Urcera, es uno de los pilotos regionales que dirá presente en el TC de Centenario el próximo fin de semana y se ilusiona con ganar como lo hizo en la temporada 2024.
Sobre su arranque de temporada, Manu analizó: “Llevamos solo dos carreras, si miro el campeonato estoy cuarto, pero es un poco mentiroso porque fui quinto en la primera y después 12 o 13 en Viedma, donde estaba para un resultado mejor pero tuve problemas”, destacó Urcera en diálogo con Carburando Radio.
Uno de los pilotos que cambia de marca en esta fecha es Facundo Ardusso, que pasa de Chevrolet a Ford. En Neuquén, Ardusso manejará el Ford Mustang con el que Agustín Martínez se subió al podio en la primera fecha del año en El Calafate, antes de su sorpresivo retiro.
Castellano llega como líder del certamen de TC a Neuquén
En esta ocasión, Jonatan Castellano, con la Dodge del Galarza Racing llega como el líder del campeonato con 70 puntos, y Julián Santero con el BMW del Fispa Corse arriba como el último ganador en Viedma.
La actividad en pista estará comenzando el sábado por la mañana con el primer entrenamiento. Luego tendrán el segundo y a media tarde la clasificación. Como es habitual, las Series y la competencia final se desarrollarán el domingo.
Los horarios del Turismo Carretera en Neuquén
Sábado 28 de marzo:
11:05 a 11:25 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo A)
11:30 a 11:50 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo B)
13:35 a 14:05 horas: 2do. Entrenamiento (Grupo A)
14:10 a 14:40 horas. 2do. Entrenamiento (Grupo B)
16:06 a 16:14 horas. Clasificación (3er Cuarto)
16:18 a 16:26 horas. Clasificación (4to Cuarto)
16:30 a 16:38 horas. Clasificación (1er Cuarto)
16:42 a 16:50 horas. Clasificación (2do Cuarto)
Domingo 29 de marzo:
10:05 horas. 1ra. Serie a 5 vueltas.
10:30 horas. 2da. Serie a 5 vueltas.
10:55 horas. 3ra. Serie a 5 vueltas.
14:00 a 14:50 horas. FINAL TC, a 25 vueltas o 50 minutos máximo.
El Turismo Carretera se presentará en el autódromo de Neuquén con un total de 57 pilotos que se anotaron y serán de la partida.
Toda la actividad del TC el 28 y 29 de marzo se podrá ver a través de la planta de El Nueve y Motor Play.
El listado completo de pilotos para el TC en Neuquén
1 1 Canapino, Agustín
2 3 Lambiris, Mauricio
3 4 Todino, Germán .
4 5 Agrelo, Marcelo
5 6 Trucco, Juan Martín
6 7 Mangoni, Santiago
7 9 Olmedo, Jeremías
8 11 Werner, Mariano
9 14 Ledesma, Christian
10 15 Ebarlín, Juan José
11 24 Di Palma, Luis José
12 27 Spataro, Emiliano
13 29 Craparo, Elio
14 32 Canapino, Matías
15 37 Fontana, Norberto
16 51 Cotignola, Nicolás
17 53 Catalán Magni, Juan
18 57 Gianini, Juan Pablo
19 60 Teti, Jerónimo
20 63 Bonelli, Nicolás
21 68 Santero, Julián
22 72 Serrano, Martín
23 77 Carinelli, Augusto
24 79 Chapur, Facundo
25 81 Carabajal, Lucas
26 83 Ardusso, Facundo
27 85 Risatti, Ricardo
28 86 Faín, Ignacio
29 87 Impiombato, Nicolás
30 88 Trosset, Nicolás
31 95 Landa, Marcos
32 96 Benvenuti, Juan Cruz
33 101 Castellano, Jonatan
34 107 Martínez, Tobías
35 109 Moscardini, Nicolas
36 110 Azar, Diego
37 112 Valle, Lucas
38 113 Lugon, Rodrigo
39 114 Ferrante, Gastón
40 115 De Carlo, Diego
41 116 Candela, Kevin
42 117 Rossi, Matías
43 119 Palazzo, Hernán
44 122 Jakos, Andrés
45 123 Vázquez, Martín
46 126 Ricciardi, Thomas
47 133 Aguirre, Valentín
48 137 Scialchi, Jeremías
49 141 Barrio, Jorge
50 147 Dianda, Marco
51 154 Ochoa, Joaquin
52 157 De Benedictis, Juan
53 172 Álvarez, Santiago
54 193 Castro, Marcos
55 197 Quijada, Marcos
56 231 Urcera, José Manuel
57 256 Fritzler, Otto
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar