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El TC llega a Neuquén y promete acción: conocé los horarios y todos los pilotos anotados

La actividad comienza este sábado y se cierra el domingo. Más de 55 pilotos se anotaron para la tercera fecha del Turismo Carretera en Centenario. Se viene una reñida pelea de marcas.

Redacción

Por Redacción

La Máxima arriba a una pista exigente en Centenario.

La Máxima arriba a una pista exigente en Centenario.

El Turismo Carretera tendrá una esperada revancha en Neuquén. Tras no poder correr la final el año pasado por el temporal de viento, este fin de semana se abre la chance de un espectáculo que tiene varios condimentos y muestra paridad en la primeras fechas. La Máxima por decimoquinta vez, tras el estreno en 2010.

La tercera del calendario en Centenario promete emociones y varios pilotos que buscarán ubicarse en la parte alta del campeonato en la etapa regular y así mantener las posibilidades de clasificación a la Copa de Oro.

El circuito neuquino recibe la tercera fecha del TC este fin de semana.

El último ganador en el circuito neuquino, José Manuel Urcera, es uno de los pilotos regionales que dirá presente en el TC de Centenario el próximo fin de semana y se ilusiona con ganar como lo hizo en la temporada 2024.

Sobre su arranque de temporada, Manu analizó: “Llevamos solo dos carreras, si miro el campeonato estoy cuarto, pero es un poco mentiroso porque fui quinto en la primera y después 12 o 13 en Viedma, donde estaba para un resultado mejor pero tuve problemas”, destacó Urcera en diálogo con Carburando Radio.

Uno de los pilotos que cambia de marca en esta fecha es Facundo Ardusso, que pasa de Chevrolet a Ford. En Neuquén, Ardusso manejará el Ford Mustang con el que Agustín Martínez se subió al podio en la primera fecha del año en El Calafate, antes de su sorpresivo retiro.

Castellano llega como líder del certamen de TC a Neuquén

En esta ocasión, Jonatan Castellano, con la Dodge del Galarza Racing llega como el líder del campeonato con 70 puntos, y Julián Santero con el BMW del Fispa Corse arriba como el último ganador en Viedma.

La actividad en pista estará comenzando el sábado por la mañana con el primer entrenamiento. Luego tendrán el segundo y a media tarde la clasificación. Como es habitual, las Series y la competencia final se desarrollarán el domingo.  

Los horarios del Turismo Carretera en Neuquén

Sábado 28 de marzo:

11:05 a 11:25 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo A) 

11:30 a 11:50 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo B)

13:35 a 14:05 horas: 2do. Entrenamiento (Grupo A)

14:10 a 14:40 horas. 2do. Entrenamiento (Grupo B)

16:06 a 16:14 horas. Clasificación (3er Cuarto)

16:18 a 16:26 horas. Clasificación (4to Cuarto)

16:30 a 16:38 horas. Clasificación (1er Cuarto)

16:42 a 16:50 horas. Clasificación (2do Cuarto)

Domingo 29 de marzo:

10:05 horas. 1ra. Serie a 5 vueltas.

10:30 horas. 2da. Serie a 5 vueltas.

10:55 horas. 3ra. Serie a 5 vueltas.

14:00 a 14:50 horas. FINAL TC, a 25 vueltas o 50 minutos máximo.

El Turismo Carretera se presentará en el autódromo de Neuquén con un total de 57 pilotos que se anotaron y serán de la partida.

Toda la actividad del TC el 28 y 29 de marzo se podrá ver a través de la planta de El Nueve y Motor Play.

El listado completo de pilotos para el TC en Neuquén

1    1    Canapino, Agustín       

2    3    Lambiris, Mauricio  

3    4    Todino, Germán    .

4    5    Agrelo, Marcelo     

5    6    Trucco, Juan Martín       

6    7    Mangoni, Santiago    

7    9    Olmedo, Jeremías    

8    11    Werner, Mariano  

9    14    Ledesma, Christian        

10    15    Ebarlín, Juan José        

11    24    Di Palma, Luis José   

12    27    Spataro, Emiliano    

13    29    Craparo, Elio                 

14    32    Canapino, Matías       

15    37    Fontana, Norberto    

16    51    Cotignola, Nicolás    

17    53    Catalán Magni, Juan    

18    57    Gianini, Juan Pablo      

19    60    Teti, Jerónimo           

20    63    Bonelli, Nicolás       

21    68    Santero, Julián    

22    72    Serrano, Martín    

23    77    Carinelli, Augusto       

24    79    Chapur, Facundo    

25    81    Carabajal, Lucas    

26    83    Ardusso, Facundo   

27    85    Risatti, Ricardo      

28    86    Faín, Ignacio     

29    87    Impiombato, Nicolás       

30    88    Trosset, Nicolás      

31    95    Landa, Marcos     

32    96    Benvenuti, Juan Cruz     

33    101    Castellano, Jonatan      

34    107    Martínez, Tobías        

35    109    Moscardini, Nicolas        

36    110    Azar, Diego               

37    112    Valle, Lucas                 

38    113    Lugon, Rodrigo     

39    114    Ferrante, Gastón     

40    115    De Carlo, Diego      

41    116    Candela, Kevin    

42    117    Rossi, Matías                

43    119    Palazzo, Hernán  

44    122    Jakos, Andrés             

45    123    Vázquez, Martín   

46    126    Ricciardi, Thomas    

47    133    Aguirre, Valentín      

48    137    Scialchi, Jeremías       

49    141    Barrio, Jorge                

50    147    Dianda, Marco                

51    154    Ochoa, Joaquin    

52    157    De Benedictis, Juan   

53    172    Álvarez, Santiago    

54    193    Castro, Marcos       

55    197    Quijada, Marcos    

56    231    Urcera, José Manuel    

57    256    Fritzler, Otto        


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El Turismo Carretera tendrá una esperada revancha en Neuquén. Tras no poder correr la final el año pasado por el temporal de viento, este fin de semana se abre la chance de un espectáculo que tiene varios condimentos y muestra paridad en la primeras fechas. La Máxima por decimoquinta vez, tras el estreno en 2010.

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