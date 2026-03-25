El TC llega a Neuquén y promete acción: conocé los horarios y todos los pilotos anotados

El Turismo Carretera tendrá una esperada revancha en Neuquén. Tras no poder correr la final el año pasado por el temporal de viento, este fin de semana se abre la chance de un espectáculo que tiene varios condimentos y muestra paridad en la primeras fechas. La Máxima por decimoquinta vez, tras el estreno en 2010.

La tercera del calendario en Centenario promete emociones y varios pilotos que buscarán ubicarse en la parte alta del campeonato en la etapa regular y así mantener las posibilidades de clasificación a la Copa de Oro.

El circuito neuquino recibe la tercera fecha del TC este fin de semana.

El último ganador en el circuito neuquino, José Manuel Urcera, es uno de los pilotos regionales que dirá presente en el TC de Centenario el próximo fin de semana y se ilusiona con ganar como lo hizo en la temporada 2024.

Sobre su arranque de temporada, Manu analizó: “Llevamos solo dos carreras, si miro el campeonato estoy cuarto, pero es un poco mentiroso porque fui quinto en la primera y después 12 o 13 en Viedma, donde estaba para un resultado mejor pero tuve problemas”, destacó Urcera en diálogo con Carburando Radio.

Uno de los pilotos que cambia de marca en esta fecha es Facundo Ardusso, que pasa de Chevrolet a Ford. En Neuquén, Ardusso manejará el Ford Mustang con el que Agustín Martínez se subió al podio en la primera fecha del año en El Calafate, antes de su sorpresivo retiro.

Castellano llega como líder del certamen de TC a Neuquén

En esta ocasión, Jonatan Castellano, con la Dodge del Galarza Racing llega como el líder del campeonato con 70 puntos, y Julián Santero con el BMW del Fispa Corse arriba como el último ganador en Viedma.

La actividad en pista estará comenzando el sábado por la mañana con el primer entrenamiento. Luego tendrán el segundo y a media tarde la clasificación. Como es habitual, las Series y la competencia final se desarrollarán el domingo.

Los horarios del Turismo Carretera en Neuquén

Sábado 28 de marzo:

11:05 a 11:25 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo A)

11:30 a 11:50 horas: 1er. Entrenamiento (Grupo B)

13:35 a 14:05 horas: 2do. Entrenamiento (Grupo A)

14:10 a 14:40 horas. 2do. Entrenamiento (Grupo B)

16:06 a 16:14 horas. Clasificación (3er Cuarto)

16:18 a 16:26 horas. Clasificación (4to Cuarto)

16:30 a 16:38 horas. Clasificación (1er Cuarto)

16:42 a 16:50 horas. Clasificación (2do Cuarto)

Domingo 29 de marzo:

10:05 horas. 1ra. Serie a 5 vueltas.

10:30 horas. 2da. Serie a 5 vueltas.

10:55 horas. 3ra. Serie a 5 vueltas.

14:00 a 14:50 horas. FINAL TC, a 25 vueltas o 50 minutos máximo.

El Turismo Carretera se presentará en el autódromo de Neuquén con un total de 57 pilotos que se anotaron y serán de la partida.

Toda la actividad del TC el 28 y 29 de marzo se podrá ver a través de la planta de El Nueve y Motor Play.

El listado completo de pilotos para el TC en Neuquén

1 1 Canapino, Agustín

2 3 Lambiris, Mauricio

3 4 Todino, Germán .

4 5 Agrelo, Marcelo

5 6 Trucco, Juan Martín

6 7 Mangoni, Santiago

7 9 Olmedo, Jeremías

8 11 Werner, Mariano

9 14 Ledesma, Christian

10 15 Ebarlín, Juan José

11 24 Di Palma, Luis José

12 27 Spataro, Emiliano

13 29 Craparo, Elio

14 32 Canapino, Matías

15 37 Fontana, Norberto

16 51 Cotignola, Nicolás

17 53 Catalán Magni, Juan

18 57 Gianini, Juan Pablo

19 60 Teti, Jerónimo

20 63 Bonelli, Nicolás

21 68 Santero, Julián

22 72 Serrano, Martín

23 77 Carinelli, Augusto

24 79 Chapur, Facundo

25 81 Carabajal, Lucas

26 83 Ardusso, Facundo

27 85 Risatti, Ricardo

28 86 Faín, Ignacio

29 87 Impiombato, Nicolás

30 88 Trosset, Nicolás

31 95 Landa, Marcos

32 96 Benvenuti, Juan Cruz

33 101 Castellano, Jonatan

34 107 Martínez, Tobías

35 109 Moscardini, Nicolas

36 110 Azar, Diego

37 112 Valle, Lucas

38 113 Lugon, Rodrigo

39 114 Ferrante, Gastón

40 115 De Carlo, Diego

41 116 Candela, Kevin

42 117 Rossi, Matías

43 119 Palazzo, Hernán

44 122 Jakos, Andrés

45 123 Vázquez, Martín

46 126 Ricciardi, Thomas

47 133 Aguirre, Valentín

48 137 Scialchi, Jeremías

49 141 Barrio, Jorge

50 147 Dianda, Marco

51 154 Ochoa, Joaquin

52 157 De Benedictis, Juan

53 172 Álvarez, Santiago

54 193 Castro, Marcos

55 197 Quijada, Marcos

56 231 Urcera, José Manuel

57 256 Fritzler, Otto