Turismo Carretera en Neuquén: la ACTC brindará jornadas técnicas y educativas vinculadas al automovilismo

Este fin de semana llega el Turismo Carretera al autódromo de Neuquén para vivir la segunda fecha de la categoría más convocante del automovilismo. En este sentido, la provincia de Neuquén recibirá una serie de actividades formativas impulsadas por ACTC Educación, que incluirán capacitaciones técnicas, encuentros con pilotos profesionales y propuestas de concientización vial.

Las jornadas se desarrollarán entre el jueves 26 y el viernes 27 de marzo, con distintas sedes y enfoques, orientadas tanto a estudiantes como a profesionales del sector automotor.

Capacitación mecánica con pilotos de Turismo Carretera

El jueves 26, de 14 a 18 horas, se llevará a cabo una Jornada de Mecánica de Vehículos en la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 8. La actividad contará con la presencia de los pilotos Juan Cruz Benvenuti y Emiliano Spataro, ambos referentes del Turismo Carretera.

La capacitación estará a cargo de los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, quienes abordarán contenidos vinculados a la mecánica, aerodinámica y aspectos técnicos de los vehículos de competición. Además, se utilizará como herramienta didáctica el Ford Mustang de Spataro, lo que permitirá analizar en detalle el funcionamiento de un auto de carrera.

Entre los temas a tratar se incluyen la ingeniería en pista, interpretación de datos, puesta a punto y sistemas de suspensión, entre otros.

Propuesta técnica con enfoque comercial

Ese mismo día, de 19 a 22 horas, se realizará una Jornada Educativa Técnica Comercial en ACIPAN. La actividad está orientada a mecánicos, dueños de talleres y especialistas del rubro.

El encuentro contará con la participación del instructor José Pasanitti, quien brindará herramientas aplicadas al trabajo cotidiano desde la experiencia del automovilismo profesional. También habrá una presentación de la empresa Corven, a cargo de Nicolás Neuss, junto a un bloque técnico-comercial enfocado en productos y desarrollo del negocio.

Educación vial con enfoque práctico

Las actividades continuarán el viernes 27, de 9 a 13 horas, con un Taller de Educación Vial en la misma institución técnica. La jornada contará con la presencia del piloto José Manuel Urcera.

El taller será dictado por los docentes Claudio Alonso y Diego Garay, e incluirá evaluaciones y actividades interactivas orientadas a la prevención de siniestros viales. Se abordarán temáticas como el uso responsable de bicicletas y motos, la alcoholemia y el rol de los usuarios en la vía pública.

Además, se utilizarán simuladores y dispositivos especiales para recrear situaciones reales en un entorno seguro, fomentando la participación activa de los asistentes.

Cabe destacar que la Asociación Corredores Turismo Carretera Educación cuenta con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional y el acompañamiento de instituciones vinculadas a la ingeniería y el automovilismo.