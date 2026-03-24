TC en Neuquén: data, historial y récords en la previa de la tercera fecha

El periplo patagónico del TC se cerrará el fin de semana en Neuquén, luego de los pasos por Calafate y Viedma, y las apuestas están abiertas. Con la lucha de marcas instalada, más el debut victorioso de BMW con Julián Santero al volante, se viene una gran batalla en el autódromo de Centenario.

La fecha de estas tierras es un clásico del calendario, pero también se ganó la fama por no tener vencedores repetidos, desde que la categoría pisó por primera vez el trazado de La Colonia, en 2010. Desde el primero, Lionel Ugalde, hasta el último, el rionegrino José Manuel Urcera, fueron diferentes pilotos los que vieron la bandera a cuadros. Y encima, el año pasado todos se quedaron con las ganas porque la final se suspendió por el viento. Toda esa adrenalina se trasladó para este fin de semana, con una movida que promete.

Manu Urcera, el último ganador en el trazado de la Colonia. (Archivo ACTC)

Nueve son los pilotos que están en condiciones de cortar esa racha y ser el primero en repetir victoria en Neuquén: Mariano Werner, Matías Rossi, Agustín Canapino, Josito Di Palma, Urcera, Juan Cruz Benvenuti, Juan Tomás Catalán Magni, Valentín Aguirre y Jonatan Castellano, líder del actual certamen.

Ford, al frente de las estadísticas

Si de marcas se trata, Ford lidera con 6 victorias, seguido por Chevrolet con 4. En esa escalera de cifras pares aparecen Torino y Dodge, con 2 cada una. Para esta año, las variantes se agrandan con otras dos marcas que saben lo que es ganar, pero todavía no lo han conseguido en estas tierras. Toyota, que transita por su tercer año en La Máxima y BMW, que viene de festejar en Viedma, con el Santero al volante.

Santero y el BMW, minutos antes de la gran victoria en el autódromo de Viedma. (ACTC)

El mendocino, curiosamente, es uno de los pilotos que todavía no cantó victoria en La Colonia y seguramente es uno de sus objetivos. En cuanto a las sesiones de clasificación, la tabla está más pareja porque Torino, Ford y Chevrolet empatan la estadística con cuatro pole positions para cada una. Dodge suma tres.

Moscardini, Santero y ¿quién gana la tercera?

Aunque el certamen esté en el amanecer, el capítulo del fin de semana será determinante para empezar a definir los candidatos a meterse en la zona alta. Santero y Nicolás Moscardini, que heredó la victoria del mendocino en la primera fecha, subieron a lo más alto del podio, pero no están en el top 5 del campeonato y eso demuestra la paridad.

Castellano manda con 70 puntos y más atrás aparecen Mauricio Lambiris (64,5), Josito Di Palma (63,5) Urcera (58) y Marcos Quijada (57). Con 60 autos en pista, tener regularidad y saber hacer buenos negocios será clave. ¿Quién hará el mejor en Neuquén? ¿Habrá un nuevo ganador o finalmente llegará la figurita repetida?