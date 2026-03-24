Manu Urcera: «Vamos a trabajar para ganar en Neuquén o sacar buenos puntos»

José Manuel Urcera es uno de los pilotos regionales que dirá presente en el TC de Centenario el próximo fin de semana y se ilusiona con ganar la carrera como ya lo hizo en la temporada 2024.

El rionegrino es el último ganador en el circuito neuquino ya que el año pasado no se pudo correr la final por el temporal de viento.

«Si miro las dos carreras anteriores no sé si estoy para ganar, pero esto es muy cambiante y hemos trabajado para intentar que sea así. Mi confianza sí está full y vamos a trabajar con el equipo a fondo para tratar de ganar y si no es ganar, sacar buenos puntos y seguir evolucionando el conjunto que es lo que más me interesa», destacó Urcera en diágolo con Carburando Radio.

Sobre su arranque de temporada, Manu analizó: «Llevamos solo dos carreras, si miro el campeonato estoy cuarto, pero es un poco mentiroso porque fui quinto en la primera y después 12 o 13 en Viedma, donde estaba para un resultado mejor pero tuve problemas».

«En el TN tuve una primera fecha muy buena y una segunda muy mala. Creo que estoy en dos grandes equipos y hay que mejorar para pelear los dos campeonatos. Todavía queda mucho, hay tiempo para acomodar las cosas», agregó.

El gran sueño es repetir el título que consiguió en la temporada 2022. «Después de haber sido campeón no hay ningún resultado que te conforme. Es muy difícil volver a ser campeón, pero no aspiro a otra cosa», aseguró.

«En los últimos tres años el TC cambió el reglamento todos los años. Y si bien son cambios que no son significativos, está todo tan parejo que a veces beneficias o perjudicas a una marca un poquito y bueno, se siente. Yo no manejé el Toyota del año pasado, no tengo esa medida para comparar. Creo que tenemos un equipo fuerte, con mecánicos muy comprometidos y con mucha capacidad«, valoró.

«No analicé mucho a los demás porque siento que tengo que mejorar lo mío. Cuando llegás a un techo empezás a mirar al resto pero todavía tenemos cosas que mejorar nosotros», concluyó.



