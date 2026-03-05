TC en Viedma: antes de la pista, la previa será en la ciudad

Los hermanos Ochoa rodarán por el centro de Viedma en la previa de la fecha.

Como ya se hizo en la temporada pasada, Viedma tendrá este viernes la previa de la fecha del Turismo Carretera en el centro de la ciudad. Antes de la actividad en el circuito, que empieza el sábado, Joaquín y Benjamín Ochoa rodarán con sus autos por un circuito callejero.

El trazado por la calle será entre la bajada del puente Basilio Villarino y la rotonda Castro. Comenzará a partir de las 18 horas. Los hermanos serán locales en la capital rionegrina, Joaquín en el TC y Benjamín en el TC Pista.

Luego de los inconvenientes con la plataforma digital, las entradas se venden de manera presencial. A partir de hoy, tienen un precio de $30.000 para la general y $100.000 para la que incluye el acceso a boxes.

Los puntos de venta en Viedma son en Alem 278 y en 25 de Mayo 1038. En Patagones, se pueden conseguir en Sánchez de Rial 645. Como alternativa, se podrán adquirir durante el fin de semana en las boleterías del circuito donde también se cobrará el estacionamiento.

Durante las últimas semanas, se realizaron distintos trabajos en la puesta a punto del trazado como la reparación de los pianos y drenajes, pintura, regado y el agregado de leca en las curvas para garantizar la seguridad.

Para esta fecha del TC, segunda del campeonato, se anotaron 58 pilotos lo que representa la mayor cantidad de los últimos 19 años. Es el récord en la capital rionegrina que forma parte del calendario desde 2015.

La lista en Viedma superó la marca de 57 que estuvieron en Toay en la 4° fecha del año pasado. El récord lo mantiene la 3° fecha de la temporada 2007 en San Luis que tuvo 59. En El Calafate, en el debut, los pilotos fueron 56.

La actividad en el circuito comenzará el sábado a partir de las 9:25 con los primeros entrenamientos. La clasificación del TC Pista será ese día a partir de las 15:20 y la del TC desde las 16. El domingo, las series se largarán a las 10:05.

La carrera del TC Pista empezará a las 12:55 y la del TC a partir de las 14. Desde este año, la televisación ya no es por la TV Pública y está a cargo de Canal 9.

La lista de inscriptos para el TC en Viedma