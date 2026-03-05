SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

TC en Viedma: antes de la pista, la previa será en la ciudad

Al igual que en el 2025, los hermanos Ochoa recorrerán este viernes un circuito callejero en Viedma a modo de previa de la segunda fecha del TC y del TC Pista.

Redacción

Por Redacción

Los hermanos Ochoa rodarán por el centro de Viedma en la previa de la fecha.

Los hermanos Ochoa rodarán por el centro de Viedma en la previa de la fecha.

Como ya se hizo en la temporada pasada, Viedma tendrá este viernes la previa de la fecha del Turismo Carretera en el centro de la ciudad. Antes de la actividad en el circuito, que empieza el sábado, Joaquín y Benjamín Ochoa rodarán con sus autos por un circuito callejero.

El trazado por la calle será entre la bajada del puente Basilio Villarino y la rotonda Castro. Comenzará a partir de las 18 horas. Los hermanos serán locales en la capital rionegrina, Joaquín en el TC y Benjamín en el TC Pista.

Luego de los inconvenientes con la plataforma digital, las entradas se venden de manera presencial. A partir de hoy, tienen un precio de $30.000 para la general y $100.000 para la que incluye el acceso a boxes.

Los puntos de venta en Viedma son en Alem 278 y en 25 de Mayo 1038. En Patagones, se pueden conseguir en Sánchez de Rial 645. Como alternativa, se podrán adquirir durante el fin de semana en las boleterías del circuito donde también se cobrará el estacionamiento.

Durante las últimas semanas, se realizaron distintos trabajos en la puesta a punto del trazado como la reparación de los pianos y drenajes, pintura, regado y el agregado de leca en las curvas para garantizar la seguridad.

Para esta fecha del TC, segunda del campeonato, se anotaron 58 pilotos lo que representa la mayor cantidad de los últimos 19 años. Es el récord en la capital rionegrina que forma parte del calendario desde 2015.

La lista en Viedma superó la marca de 57 que estuvieron en Toay en la 4° fecha del año pasado. El récord lo mantiene la 3° fecha de la temporada 2007 en San Luis que tuvo 59. En El Calafate, en el debut, los pilotos fueron 56.

La actividad en el circuito comenzará el sábado a partir de las 9:25 con los primeros entrenamientos. La clasificación del TC Pista será ese día a partir de las 15:20 y la del TC desde las 16. El domingo, las series se largarán a las 10:05.

La carrera del TC Pista empezará a las 12:55 y la del TC a partir de las 14. Desde este año, la televisación ya no es por la TV Pública y está a cargo de Canal 9.

La lista de inscriptos para el TC en Viedma

OrdenNumeroPilotoMarcaEquipo
11Canapino, AgustínChevrolet (Camaro)CANNING MOTORSPORTS
23Lambiris, MauricioFord (Mustang)GURI MARTINEZ COMP.
34Todino, GermánFord (Mustang)LABORITO JR.
45Agrelo, MarceloTorino (Torino ACTC)TROTTA RACING
56Trucco, Juan MartínDodge (Challenger)DI MEGLIO MOTORSPORT
67Mangoni, SantiagoChevrolet (Camaro)CANNING MOTORSPORTS
79Olmedo, JeremíasTorino (Torino ACTC)CANNING MOTORSPORTS
811Werner, MarianoFord (Mustang)FADEL MEMO CORSE
914Ledesma, ChristianChevrolet (Camaro)PRADECON RACING
1015Ebarlín, Juan JoséChevrolet (Camaro)LRD PERFORMANCE
1124Di Palma, Luis JoséToyotaRUS MED TEAM
1227Spataro, EmilianoFord (Mustang)SPATARO RACING
1329Craparo, ElioFord (Mustang)MORIATIS COMPETICION
1432Canapino, MatíasChevrolet (Camaro)CATALAN MAGNI MOTORSPORT
1537Fontana, NorbertoChevrolet (Camaro)AZAR MOTORSPORT
1651Cotignola, NicolásToyotaSPRINT RACING
1753Catalán Magni, Juan TomásToyotaAZAR MOTORSPORT
1857Gianini, Juan PabloFord (Mustang)JPG RACING
1960Teti, JerónimoFord (Mustang)LABORITO JR.
2063Bonelli, NicolásFord (Mustang)HERMANOS ALVAREZ
2168Santero, JuliánBMWBMW MOTORSPORT
2277Carinelli, AugustoFord (Mustang)GURI MARTINEZ COMP.
2379Chapur, FacundoTorino (Torino ACTC)TROTTA RACING
2481Carabajal, LucasFord (Mustang)DTA RACING
2583Ardusso, FacundoChevrolet (Camaro)RV RACING
2685Risatti, RicardoFord (Mustang)TCM RACING TEAM
2786Faín, IgnacioTorino (Torino ACTC)TROTTA RACING
2887Impiombato, NicolásTorino (Torino ACTC)IMPIOMBATO MOTORSPORT
2988Trosset, NicolásFord (Mustang)SAVINO SPORT
3095Landa, MarcosChevrolet (Camaro)PRADECON RACING
3196Benvenuti, Juan CruzChevrolet (Camaro)CANNING MOTORSPORTS
32101Castellano, JonatanDodge (Challenger)GALARZA RACING
33107Martínez, TobíasChevrolet (Camaro)RUS MED TEAM
34109Moscardini, NicolasFord (Mustang)GURI MARTINEZ COMP.
35110Azar, DiegoM.BenzMAQUIN PARTS
36112Valle, LucasDodge (Challenger)RV RACING
37113Lugon, RodrigoFord (Mustang)AYP COMPETICION
38114Ferrante, GastónFord (Mustang)DI MEGLIO MOTORSPORT
39115De Carlo, DiegoChevrolet (Camaro)LRD PERFORMANCE
40116Candela, KevinBMWBMW MOTORSPORT
41117Rossi, MatíasToyotaPRADECON RACING
42119Palazzo, HernánToyotaPRADECON RACING
43122Jakos, AndrésToyotaCOIRO COMPETICION
44123Vázquez, MartínDodge (Challenger)MV RACING
45126Ricciardi, ThomasToyotaRUS MED TEAM
46133Aguirre, ValentínChevrolet (Camaro)PRADECON RACING
47137Scialchi, JeremíasFord (Mustang)MORIATIS COMPETICION
48140Chansard, GasparToyotaGIAVEDONI SPORT
49141Barrio, JorgeToyotaPRADECON RACING
50147Dianda, MarcoDodge (Challenger)GALARZA RACING
51154Ochoa, JoaquinDodge (Challenger)SAP TEAM
52157De Benedictis, Juan B.Ford (Mustang)RUS MED TEAM
53172Álvarez, SantiagoChevrolet (Camaro)UR RACING
54178Tomasello, Juan ManuelChevrolet (Camaro)DBG MOTORSPORT
55193Castro, MarcosTorino (Torino ACTC)DBG MOTORSPORT
56197Quijada, MarcosChevrolet (Camaro)ALIFRACO SPORT
57231Urcera, José ManuelToyotaMAQUIN PARTS
58256Fritzler, OttoM.BenzMAQUIN PARTS

Temas

Benjamín Ochoa

Joaquín Ochoa

TC

TC en Viedma

Turismo Carretera (TC)

Viedma

Como ya se hizo en la temporada pasada, Viedma tendrá este viernes la previa de la fecha del Turismo Carretera en el centro de la ciudad. Antes de la actividad en el circuito, que empieza el sábado, Joaquín y Benjamín Ochoa rodarán con sus autos por un circuito callejero.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar