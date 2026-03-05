TC en Viedma: antes de la pista, la previa será en la ciudad
Al igual que en el 2025, los hermanos Ochoa recorrerán este viernes un circuito callejero en Viedma a modo de previa de la segunda fecha del TC y del TC Pista.
Como ya se hizo en la temporada pasada, Viedma tendrá este viernes la previa de la fecha del Turismo Carretera en el centro de la ciudad. Antes de la actividad en el circuito, que empieza el sábado, Joaquín y Benjamín Ochoa rodarán con sus autos por un circuito callejero.
El trazado por la calle será entre la bajada del puente Basilio Villarino y la rotonda Castro. Comenzará a partir de las 18 horas. Los hermanos serán locales en la capital rionegrina, Joaquín en el TC y Benjamín en el TC Pista.
Luego de los inconvenientes con la plataforma digital, las entradas se venden de manera presencial. A partir de hoy, tienen un precio de $30.000 para la general y $100.000 para la que incluye el acceso a boxes.
Los puntos de venta en Viedma son en Alem 278 y en 25 de Mayo 1038. En Patagones, se pueden conseguir en Sánchez de Rial 645. Como alternativa, se podrán adquirir durante el fin de semana en las boleterías del circuito donde también se cobrará el estacionamiento.
Durante las últimas semanas, se realizaron distintos trabajos en la puesta a punto del trazado como la reparación de los pianos y drenajes, pintura, regado y el agregado de leca en las curvas para garantizar la seguridad.
Para esta fecha del TC, segunda del campeonato, se anotaron 58 pilotos lo que representa la mayor cantidad de los últimos 19 años. Es el récord en la capital rionegrina que forma parte del calendario desde 2015.
La lista en Viedma superó la marca de 57 que estuvieron en Toay en la 4° fecha del año pasado. El récord lo mantiene la 3° fecha de la temporada 2007 en San Luis que tuvo 59. En El Calafate, en el debut, los pilotos fueron 56.
La actividad en el circuito comenzará el sábado a partir de las 9:25 con los primeros entrenamientos. La clasificación del TC Pista será ese día a partir de las 15:20 y la del TC desde las 16. El domingo, las series se largarán a las 10:05.
La carrera del TC Pista empezará a las 12:55 y la del TC a partir de las 14. Desde este año, la televisación ya no es por la TV Pública y está a cargo de Canal 9.
La lista de inscriptos para el TC en Viedma
|Orden
|Numero
|Piloto
|Marca
|Equipo
|1
|1
|Canapino, Agustín
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|2
|3
|Lambiris, Mauricio
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|3
|4
|Todino, Germán
|Ford (Mustang)
|LABORITO JR.
|4
|5
|Agrelo, Marcelo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|5
|6
|Trucco, Juan Martín
|Dodge (Challenger)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|6
|7
|Mangoni, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|7
|9
|Olmedo, Jeremías
|Torino (Torino ACTC)
|CANNING MOTORSPORTS
|8
|11
|Werner, Mariano
|Ford (Mustang)
|FADEL MEMO CORSE
|9
|14
|Ledesma, Christian
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|10
|15
|Ebarlín, Juan José
|Chevrolet (Camaro)
|LRD PERFORMANCE
|11
|24
|Di Palma, Luis José
|Toyota
|RUS MED TEAM
|12
|27
|Spataro, Emiliano
|Ford (Mustang)
|SPATARO RACING
|13
|29
|Craparo, Elio
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|14
|32
|Canapino, Matías
|Chevrolet (Camaro)
|CATALAN MAGNI MOTORSPORT
|15
|37
|Fontana, Norberto
|Chevrolet (Camaro)
|AZAR MOTORSPORT
|16
|51
|Cotignola, Nicolás
|Toyota
|SPRINT RACING
|17
|53
|Catalán Magni, Juan Tomás
|Toyota
|AZAR MOTORSPORT
|18
|57
|Gianini, Juan Pablo
|Ford (Mustang)
|JPG RACING
|19
|60
|Teti, Jerónimo
|Ford (Mustang)
|LABORITO JR.
|20
|63
|Bonelli, Nicolás
|Ford (Mustang)
|HERMANOS ALVAREZ
|21
|68
|Santero, Julián
|BMW
|BMW MOTORSPORT
|22
|77
|Carinelli, Augusto
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|23
|79
|Chapur, Facundo
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|24
|81
|Carabajal, Lucas
|Ford (Mustang)
|DTA RACING
|25
|83
|Ardusso, Facundo
|Chevrolet (Camaro)
|RV RACING
|26
|85
|Risatti, Ricardo
|Ford (Mustang)
|TCM RACING TEAM
|27
|86
|Faín, Ignacio
|Torino (Torino ACTC)
|TROTTA RACING
|28
|87
|Impiombato, Nicolás
|Torino (Torino ACTC)
|IMPIOMBATO MOTORSPORT
|29
|88
|Trosset, Nicolás
|Ford (Mustang)
|SAVINO SPORT
|30
|95
|Landa, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|31
|96
|Benvenuti, Juan Cruz
|Chevrolet (Camaro)
|CANNING MOTORSPORTS
|32
|101
|Castellano, Jonatan
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|33
|107
|Martínez, Tobías
|Chevrolet (Camaro)
|RUS MED TEAM
|34
|109
|Moscardini, Nicolas
|Ford (Mustang)
|GURI MARTINEZ COMP.
|35
|110
|Azar, Diego
|M.Benz
|MAQUIN PARTS
|36
|112
|Valle, Lucas
|Dodge (Challenger)
|RV RACING
|37
|113
|Lugon, Rodrigo
|Ford (Mustang)
|AYP COMPETICION
|38
|114
|Ferrante, Gastón
|Ford (Mustang)
|DI MEGLIO MOTORSPORT
|39
|115
|De Carlo, Diego
|Chevrolet (Camaro)
|LRD PERFORMANCE
|40
|116
|Candela, Kevin
|BMW
|BMW MOTORSPORT
|41
|117
|Rossi, Matías
|Toyota
|PRADECON RACING
|42
|119
|Palazzo, Hernán
|Toyota
|PRADECON RACING
|43
|122
|Jakos, Andrés
|Toyota
|COIRO COMPETICION
|44
|123
|Vázquez, Martín
|Dodge (Challenger)
|MV RACING
|45
|126
|Ricciardi, Thomas
|Toyota
|RUS MED TEAM
|46
|133
|Aguirre, Valentín
|Chevrolet (Camaro)
|PRADECON RACING
|47
|137
|Scialchi, Jeremías
|Ford (Mustang)
|MORIATIS COMPETICION
|48
|140
|Chansard, Gaspar
|Toyota
|GIAVEDONI SPORT
|49
|141
|Barrio, Jorge
|Toyota
|PRADECON RACING
|50
|147
|Dianda, Marco
|Dodge (Challenger)
|GALARZA RACING
|51
|154
|Ochoa, Joaquin
|Dodge (Challenger)
|SAP TEAM
|52
|157
|De Benedictis, Juan B.
|Ford (Mustang)
|RUS MED TEAM
|53
|172
|Álvarez, Santiago
|Chevrolet (Camaro)
|UR RACING
|54
|178
|Tomasello, Juan Manuel
|Chevrolet (Camaro)
|DBG MOTORSPORT
|55
|193
|Castro, Marcos
|Torino (Torino ACTC)
|DBG MOTORSPORT
|56
|197
|Quijada, Marcos
|Chevrolet (Camaro)
|ALIFRACO SPORT
|57
|231
|Urcera, José Manuel
|Toyota
|MAQUIN PARTS
|58
|256
|Fritzler, Otto
|M.Benz
|MAQUIN PARTS
