Récord de inscriptos para el TC en Viedma: todos los pilotos confirmados

La segunda fecha del TC en Viedma tendrá la mayor cantidad de pilotos inscriptos de los últimos 19 años.

Redacción

Por Redacción

Castellano festejó el año pasado en el TC en Viedma. (Foto: Marcelo Ochoa)

Con una cifra récord, hoy se confirmaron la cantidad de pilotos inscriptos para la segunda fecha del Turismo Carretera que se correrá el próximo fin de semana en Viedma.

    En total, se anotaron 58 pilotos lo que representa la mayor cantidad de los últimos 19 años. Es el récord en la capital rionegrina que forma parte del calendario desde 2015.

    La lista para el fin de semana en Viedma superó la marca de 57 que estuvieron en Toay en la 4° fecha del año pasado. El récord lo mantiene la 3° fecha de la temporada 2007 en San Luis que tuvo 59.

    En El Calafate, por la primera fecha de este campeonato, los pilotos fueron 56. El chaqueño Lucas Carabajal, de 26 años, será el único debutante en la categoría con un Ford Mustang.

    También se suman en su regreso Norberto Fontana (Chevrolet Camaro), Nicolás Impiombato (Torino), Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) y Nicolás Trosset (Ford Mustang).

    Las bajas respecto al debut son: Martín Serrano (Chevrolet Camaro), Tomás Abdala (Ford Mustang) y Agustín Martínez (Ford Mustang).

    La lista de inscriptos para el TC en Viedma

    OrdenNumeroPilotoMarcaEquipo
    11Canapino, AgustínChevrolet (Camaro)CANNING MOTORSPORTS
    23Lambiris, MauricioFord (Mustang)GURI MARTINEZ COMP.
    34Todino, GermánFord (Mustang)LABORITO JR.
    45Agrelo, MarceloTorino (Torino ACTC)TROTTA RACING
    56Trucco, Juan MartínDodge (Challenger)DI MEGLIO MOTORSPORT
    67Mangoni, SantiagoChevrolet (Camaro)CANNING MOTORSPORTS
    79Olmedo, JeremíasTorino (Torino ACTC)CANNING MOTORSPORTS
    811Werner, MarianoFord (Mustang)FADEL MEMO CORSE
    914Ledesma, ChristianChevrolet (Camaro)PRADECON RACING
    1015Ebarlín, Juan JoséChevrolet (Camaro)LRD PERFORMANCE
    1124Di Palma, Luis JoséToyotaRUS MED TEAM
    1227Spataro, EmilianoFord (Mustang)SPATARO RACING
    1329Craparo, ElioFord (Mustang)MORIATIS COMPETICION
    1432Canapino, MatíasChevrolet (Camaro)CATALAN MAGNI MOTORSPORT
    1537Fontana, NorbertoChevrolet (Camaro)AZAR MOTORSPORT
    1651Cotignola, NicolásToyotaSPRINT RACING
    1753Catalán Magni, Juan TomásToyotaAZAR MOTORSPORT
    1857Gianini, Juan PabloFord (Mustang)JPG RACING
    1960Teti, JerónimoFord (Mustang)LABORITO JR.
    2063Bonelli, NicolásFord (Mustang)HERMANOS ALVAREZ
    2168Santero, JuliánBMWBMW MOTORSPORT
    2277Carinelli, AugustoFord (Mustang)GURI MARTINEZ COMP.
    2379Chapur, FacundoTorino (Torino ACTC)TROTTA RACING
    2481Carabajal, LucasFord (Mustang)DTA RACING
    2583Ardusso, FacundoChevrolet (Camaro)RV RACING
    2685Risatti, RicardoFord (Mustang)TCM RACING TEAM
    2786Faín, IgnacioTorino (Torino ACTC)TROTTA RACING
    2887Impiombato, NicolásTorino (Torino ACTC)IMPIOMBATO MOTORSPORT
    2988Trosset, NicolásFord (Mustang)SAVINO SPORT
    3095Landa, MarcosChevrolet (Camaro)PRADECON RACING
    3196Benvenuti, Juan CruzChevrolet (Camaro)CANNING MOTORSPORTS
    32101Castellano, JonatanDodge (Challenger)GALARZA RACING
    33107Martínez, TobíasChevrolet (Camaro)RUS MED TEAM
    34109Moscardini, NicolasFord (Mustang)GURI MARTINEZ COMP.
    35110Azar, DiegoM.BenzMAQUIN PARTS
    36112Valle, LucasDodge (Challenger)RV RACING
    37113Lugon, RodrigoFord (Mustang)AYP COMPETICION
    38114Ferrante, GastónFord (Mustang)DI MEGLIO MOTORSPORT
    39115De Carlo, DiegoChevrolet (Camaro)LRD PERFORMANCE
    40116Candela, KevinBMWBMW MOTORSPORT
    41117Rossi, MatíasToyotaPRADECON RACING
    42119Palazzo, HernánToyotaPRADECON RACING
    43122Jakos, AndrésToyotaCOIRO COMPETICION
    44123Vázquez, MartínDodge (Challenger)MV RACING
    45126Ricciardi, ThomasToyotaRUS MED TEAM
    46133Aguirre, ValentínChevrolet (Camaro)PRADECON RACING
    47137Scialchi, JeremíasFord (Mustang)MORIATIS COMPETICION
    48140Chansard, GasparToyotaGIAVEDONI SPORT
    49141Barrio, JorgeToyotaPRADECON RACING
    50147Dianda, MarcoDodge (Challenger)GALARZA RACING
    51154Ochoa, JoaquinDodge (Challenger)SAP TEAM
    52157De Benedictis, Juan B.Ford (Mustang)RUS MED TEAM
    53172Álvarez, SantiagoChevrolet (Camaro)UR RACING
    54178Tomasello, Juan ManuelChevrolet (Camaro)DBG MOTORSPORT
    55193Castro, MarcosTorino (Torino ACTC)DBG MOTORSPORT
    56197Quijada, MarcosChevrolet (Camaro)ALIFRACO SPORT
    57231Urcera, José ManuelToyotaMAQUIN PARTS
    58256Fritzler, OttoM.BenzMAQUIN PARTS

    Temas

    TC

    TC en Viedma

    Turismo Carretera (TC)

    Viedma

