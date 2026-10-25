TC Pista: Ochoa acarició el podio en Rosario, mientras que Antón terminó de complicar sus chances

Ratificando su buen presente de temporada, el viedmense Benjamín Ochoa logró este mediodía otro gran resultado en el TC Pista, la categoría telonera de la máxima del país, acariciando el podio en la tercera fecha de la Copa de Plata con disputa en el «Juan Manuel Fangio» de Rosario.

El piloto de la capital rionegrina, que tripula un Ford Mustang, finalizó 4° en la competencia final ganada por el bonaerense Juan Sebastián Gallo (Ford Mustang), cuyo éxito lo catapulta de lleno en la pelea por el campeonato de la especialidad.

Buen presente para el menor de los hermanos, que venía de subir al podio en la pasada carrera y que se ilusiona de aquí a final de temporada con poder seguir prendido en los puestos de vanguardia. A falta de dos citas para el telón final, Ochoa marcha 6° en la Copa de Plata.

El otro volante de la región, el rionegrino Benjamín Antón (Ford Mustang), tuvo una final por demás complicada. Si bien venía peleando y expectante dentro del Top 10, una penalidad tras causar un toque en la octava vuelta (pase y siga por boxes) que lo retrasó considerablemente en el clasificador.

Sin embargo, el volante de Cinco Saltos, ganador en dos oportunidades este año, aprovechó las neutralizaciones y distintas circunstancias para avanzar y poder arribar en el 10° puesto tras cruzar la meta, aunque relegando considerable terreno en la lucha por el título.

El bonaerense Bautista Damiani (Chevrolet), con el 2° puesto, sumó su 7º podio de la temporada 2026 y amplió su ventaja en la Copa de Plata a 30,5 puntos sobre el ganador Gallo (ingresa por el sistema del Último Minuto) y también sobre Thomas Pozner (Ford Mustang), que arribó 7º tras largar 15º.

El TC Pista disputará su próxima fecha, penúltima del campeonato, en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, los días 14 y 15 de noviembre, junto al Turismo Carretera.