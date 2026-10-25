Cocaína, cannabis y transferencias millonarias: las dos causas por drogas y armas que avanzan en El Chañar

Tres personas fueron imputadas en dos investigaciones penales en San Patricio del Chañar, una por la presunta venta de cocaína y cannabis al menudeo y otra por un ataque a tiros contra una vivienda y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En la primera causa, dos personas quedaron en prisión preventiva. En la segunda, un hombre deberá cumplir cuatro meses de prisión domiciliaria y tendrá prohibido contactar a la denunciante.

Las audiencias se realizaron en la Ciudad Judicial de Neuquén y estuvieron a cargo del juez de garantías Juan Pablo Encina, quien también autorizó ocho allanamientos solicitados por la unidad fiscal Vaca Muerta.

Dos imputados por vender drogas en una vivienda

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, junto con el asistente letrado Luciano Vidal, formuló cargos contra dos personas por la presunta comercialización conjunta de estupefacientes desde una casa del barrio Parque Industrial. Según la teoría fiscal, la actividad se desarrolló al menos entre el 15 y el 23 de octubre de 2026.

La investigación detectó movimientos reiterados de personas que ingresaban al inmueble y se retiraban luego de permanecer allí por períodos breves, una dinámica que, para la acusación, era compatible con la venta de drogas.

El 23 de octubre, cerca de las 23.10, personal de la División Antinarcóticos Vaca Muerta allanó la vivienda. Allí secuestró 50,9 gramos de cocaína distribuidos en 59 envoltorios y 27,1 gramos de cannabis, incluidos diez cigarrillos artesanales.

También incautó dos balanzas digitales, recortes de nylon, anotaciones, dos teléfonos celulares y $111.200 en efectivo, en billetes de baja denominación. La calificación legal provisoria es comercialización de estupefacientes en calidad de coautores, según la Ley 23.737.

El juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva.

Prisión domiciliaria por un ataque a tiros

En otra audiencia, Vidal acusó a otro hombre por un ataque armado contra una vivienda y por tener cocaína con fines de comercialización. La Fiscalía sostuvo que el 30 de agosto de 2026, durante la mañana, el imputado y otra persona llegaron en una motocicleta y efectuaron tres disparos contra una casa donde estaban una mujer y sus hijos. Ninguno resultó herido, aunque los proyectiles dañaron los vidrios de una ventana.

Además, le atribuyó haber tenido cocaína sin autorización legal y con fines de venta en una vivienda de la localidad. Durante un allanamiento del 23 de octubre se secuestraron 41,2 gramos de esa sustancia, distribuidos entre una porción semicompactada y 14 envoltorios. También encontraron recortes de nylon y un arma de aire comprimido.

Detectaron transferencias por más de $14 millones

Entre los elementos incorporados a la investigación figuran 276 transferencias de dinero realizadas por uno de los acusados a otra persona investigada por comercialización de estupefacientes, por un total de $14.670.000 entre agosto de 2025 y julio de 2026. En sentido inverso, se registraron otras nueve transferencias por $387.000.

La calificación provisoria para este imputado comprende abuso de armas en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor. El juez ordenó cuatro meses de prisión domiciliaria y prohibió que mantenga contacto o comunicación con la denunciante durante ese plazo.