«Te estamos esperando»: el triste mensaje de la pareja del docente de Bariloche a diez días de su desaparición

A diez días de perderse el rastro de Raúl Moyano en las cumbres del cerro Ñuñorco Grande, en Tafí del Valle, la angustia sumó este lunes un fuerte componente emocional. Mientras las fuerzas de seguridad despliegan un operativo extremo con drones y helicópteros, su pareja compartió un profundo mensaje público para celebrar su aniversario y exigir su aparición con vida.

«8 años intensos, muchos proyectos, necesito y que sea así que sigamos cumpliendo muchos años más», expresó su compañera en un conmovedor posteo que conmovió a las comunidades de Bariloche y Tucumán, recordando el compañerismo y las llamadas constantes a pesar de la distancia. «Tu familia que ensamblaste, tus amistades, todos te estamos esperando», cerró.

La hipótesis principal: una caída en la profundidad

Mientras el operativo de rastrillaje cumple su décima jornada, los investigadores y los rescatistas manejan una teoría excluyente sobre el paradero del docente rural jubilado de 59 años.

Hernán Parajón, referente de la Fundación Cumbres Andinas que coordina las tareas sobre el terreno, advirtió que la línea más firme apunta a un accidente geográfico imprevisto en plena montaña.

La teoría del accidente: las autoridades sostienen que Moyano resbaló y cayó al fondo de una quebrada de difícil acceso de la que no pudo reincorporarse por sus propios medios.



las autoridades sostienen que Moyano de difícil acceso de la que no pudo reincorporarse por sus propios medios. El factor técnico: el andinista contaba con elementos de supervivencia como linterna, encendedor y cuchillo, pero el terreno blando y la densa vegetación alta anulan la efectividad de las cámaras térmicas de los drones.



el andinista contaba con elementos de supervivencia como linterna, encendedor y cuchillo, pero el terreno blando y la densa vegetación alta anulan la efectividad de las cámaras térmicas de los drones. El despliegue actual: trabajan en la zona 11 efectivos de la policía provincial, tres guías de Gendarmería, un helicóptero en las áreas abiertas y equipos especializados que descienden con cuerdas y arneses en puntos críticos.

El último rastro y la sombra del tiempo: los detalles de la búsqueda

El último contacto con Raúl Moyano ocurrió el lunes feriado 12 de octubre, cuando alcanzó la cumbre del cerro a 3.300 metros de altura, enviando un video cerca de las 13:40 y una última fotografía a las 17:30.

Aunque su plan original era descender por la zona de El Follar, una antena de telefonía celular registró una señal de su dispositivo el miércoles siguiente en el sector sudeste, lo que reorientó los rastrillajes hacia barrancos donde la niebla suele reducir la visibilidad a apenas dos metros.

Con un pronóstico meteorológico que anticipa un nuevo desmejoramiento climático para los próximos días, los brigadistas no bajan los brazos. La esperanza de hallarlo con vida se mantiene firme, sostenida por el clamor familiar y una red de afectos que aguarda su regreso en la Patagonia.