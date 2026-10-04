TC Pista: Ochoa subió al podio y Antón perdió importantes puntos en San Nicolás

Una de cal y otra de arena para la región en el Autódromo de San Nicolás, tras la disputa de la segunda fecha de la Copa de Plata para el TC Pista, la telonera del TC. Benjamín Ochoa se lució, mientras que Benjamín Antón dejó atrás un domingo para el olvido.

El viedmense logró hoy su primer podio de la temporada con el Ford Mustang que prepara el Catalán Magni Sport, tras arribar 3° en la competencia final ganada por Thomas Pozner (Mustang), de bautismo triunfal en la especialidad tras doblegar en la penúltima vuelta a Gabriel Gandulia (Ford Mustang).

Ochoa transitó en el cuarto puesto, y a gran ritmo, casi todo el desarrollo de la competencia final, hasta que, en el último giro, encontró el hueco para dar cuenta de Manuel Borgert (Mustang) y hacerse del último lugar del podio, el segundo para él dentro de la categoría.

«Muy feliz. Laburamos mucho para estar acá. Este año no venía teniendo buenos resultados y este fue el primer podio del año, por eso estoy tan emocionado. Nos respetamos mucho y pude hacer una muy linda maniobra. Necesitaba mucho un resultado así», contó el piloto de la capital rionegrina.

Pozner alcanzó el primer puesto en la última vuelta, lo que hizo más especial su bautismo triunfal.

La otra cara de la moneda la protagonizó el de Cinco Saltos, Benjamín Antón (Mustang), último vencedor, que no dio pie con bola durante todo el fin de semana y así dejó escapar una buena chance de seguir prendido en la pelea por el título.

Luego de padecer problemas en clasificación y en la serie, Antón inició la final queriendo recortar terreno y prenderse en la lucha con sus rivales directos por el Playoff. Sin embargo, la ilusión duró poco para el joven rionegrino.

En la primera vuelta, un toque con Nicanor Santili Pazos lo sacó de la pista y lo obligó a pasar por boxes para quitar el pasto atascado en la trompa de su máquina. Dos vueltas más tarde, un pinchazo en la rueda trasera izquierda terminó de esfumar sus chances, motivando el abandono.

El punteo de la Copa de Plata es Bautista Damiani (Camaro), 8° en la final de hoy, con 101,50 puntos. El nuevo escolta es Pozner, con 83; mientras que Antón cayó al tercer puesto, con 75 unidades. Ochoa, por su parte, marcha expectante en el 5° lugar, con 68,50.

La próxima cita de la temporada, tercera del Playoff, será el 25 de octubre en el Autódromo de Rosario (Santa Fe).