Enzo Fernández tuvo un aporte clave en el Manchester City al convertir el 2-1 aunque finalmente su equipo empató 2 a 2 con el Arsenal por una nueva fecha de la Premier League.

Erling Haaland abrió el marcador luego de una gran jugada de Josko Gvardiol pero los londinenses lo igularon con un tanto de Kai Havertz.

En el complemento, Ayyoub Bouaddi le dio una notable asistencia a Enzo que quedó mano a mano y definió con un toque sutil ante la salida de David Raya.

SI ES NENE… ¡¡Manchester City pasó al ataque en velocidad y Enzo Fernández la punteó para el segundo gol Citizen vs. Arsenal!! 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/t7hruRvEkV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Sobre el final, Jurrien Timber lo empató para el Arsenal en un córner en una jugada polémica. El VAR descartó una posible mano pero no revisó una falta de Gabriel a Donnarumma.

Con este empate, Arsenal mantiene los 6 puntos de diferencia con el City en lo más alto de la Premier League. Si el Manchester ganaba, se ponía a tres.