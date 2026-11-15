TC: Rossi ganó en Río Cuarto, Santero hizo negocio y Urcera terminó en el Top 10

Cortando una larga sequía sin halagos, el bonarense Matías Rossi volvió esta tarde a lo más alto del podio en Turismo Carretera, tras imponerse de punta a punta en la decimocuarta y penúltima fecha de la temporada 2026 disputada en el Autódromo de Río Cuarto (Córdoba).

El piloto de Del Viso, ganador de la tercera serie matinal, se impuso con su Toyota Camary al cabo de los 25 giros y consiguió su 27° éxito en la especialidad más popular del automovilismo argentino, que no lo veía triunfar desde el Desafío de las Estrellas de 2023.

Aunque lejos en la sumatoria (ver abajo), el Misil se aseguró llegar con chances matemáticas de pintar el N°1 a final del campeonato, el cual tiene como máximo candidato al mendocino Julián Santero (BMW), que con el 9° puesto consiguió buenos puntos para llegar a la quinta y decisiva cita de la Copa de Oro en lo más alto.

🚨 ¡Se largó la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto! 📌 Matías Rossi mantuvo la posición de privilegio frente a Agustín Canapino y Otto Fritzler. ❌ Jerónimo Teti con problemas en el fondo del pelotón. https://t.co/SCfdKplvls — SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026

Detrás de Rossi y completando el podio cordobés arribaron el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y el bonarense Otto Fritzler (Mercedes Benz), segundo y tercero, respectivamente, de Santero en la lucha por el título de la temporada 2026.

Completaron el Top 10 de la clasificación: Jonatan Castellano (Dodge Challenger), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Marcos Landa (Chevrolet Camaro), José Manuel Urcera (Mercedes Benz), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Julián Santero (BMW) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

Fue el segundo mejor resultado de Urcera con Mercedes Benz.

Para destacar el trabajo del rionegrino Urcera, volviendo a los diez mejores después de varias carreras y tras sobreponerse de un sábado complicado. Luego de la clasificación, Manu tuvo que cambiar el motor y penalizar con tiempo (cayó al 11° puesto), pero una gran serie (4°) lo dejó bien posicionado para avanzar en la competencia final.

Distinta suerte corrió para el viedmense Joaquín Ochoa (Toyota Camry), que ayer tuvo un toque y dañó considerablemente su máquina, teniendo que largar la serie matinal desde boxes. Luego de andar a los chispazos con Augusto Carinelli (Mustang), el mayor de los hermanos finalmente cerró su actuación final en el 37° puesto.

La decimoquinta y última fecha del campeonato se llevará a cabo el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, en el «Roberto Mouras» de La Plata.

🚨 ¡SE QUEDA CHAPUR! 📌 El escolta de Santero en la Copa de Oro peleaba contra el mendocino y Juan Martín Trucco por la 10° posición en la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto, hasta que su motor dijo basta por un cable de bujía que se soltó. https://t.co/UIaxHJJSjB — SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026

Así quedó la Copa de Oro

Con estos resultados, y a una competencia del telón final, Julián Santero pasó a liderar la Copa de Oro con 146 puntos, mientras que Agustín Canapino se ubica segundo con 136 unidades, a diez de la cima.

Otto Fritzler aparece tercero con 124 puntos, seguido muy de cerca por Matías Rossi, que gracias a su victoria alcanzó las 123 unidades. En tanto, Werner quedó quinto con 114,50 puntos, mientras que Castellano se mantiene sexto con 110.

Por su parte, Facundo Chapur, que padeció problemas en un cable de bujía, cayó al séptimo lugar con 106 puntos, a 40 del nuevo líder. El cordobés, que había llegado a Río Cuarto en lo más alto del campeonato, sufrió un duro golpe en sus aspiraciones.

Antón y Ochoa, sin pena ni gloria en TC Pista

Bautista Damiani (Chevrolet Camaro) ganó con autoridad la penúltima fecha de la Copa de Plata, volvió a lo más alto y quedó a un paso de quedarse con el título de la especialidad.

El Chevrolet N°99, puntero de la Copa de Plata, lideró en soledad las siete vueltas restantes y volvió a ganar en el TC Pista para consolidarse, más que nunca, en la punta del campeonato a falta de una fecha para la definición. Nicolás Jaime y Eugenio Provens, completaron el podio.

En cuanto a los pilotos de la región, tanto Benjamín Antón como Benjamín Ochoa no tuvieron demasiadas chances de pelear en la plana puntera. El de Cinco Saltos finalizó 8°, mientras que el viedmense cruzó la meta 10°, luego de verse perdjudicado en la primera vuelta por un toque de Juan Antonio Sandín.

Antón y Ochoa marchan 5° y 6°, respectivamente en la Copa de Plata, sin chances de colgarse la corona. No obstante, ambos tratarán de sumar fuerte en la fecha coronación y pugnar por el subcampeonato, posición que acredita el pase al Turismo Carretera para 2027.