Crimen en Plottier: imputaron a un hombre por matar a otro de un disparo y arrastrar el cuerpo hasta la vereda

Un hombre, identificado por la Justicia a través de sus iniciales M.R., fue imputado por matar de un disparo en el pecho a otro hombre en una vivienda de Plottier y trasladar después el cuerpo hasta la vereda. La Fiscalía sostiene que, después del ataque, ocultó el revólver utilizado y dio una versión falsa sobre lo ocurrido. El juez de garantías Marco Lupica Cristo dispuso que permanezca en prisión preventiva durante cuatro meses.

La fiscal Guadalupe Inaudi formuló cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. El juez también ordenó resguardar la identidad de la víctima y la dirección del domicilio durante cuatro meses.

Cinco disparos y un cuerpo trasladado a la vereda

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por Inaudi, el hecho ocurrió el sábado alrededor de las 10.15 en una vivienda del barrio Venezia II. El imputado estaba en el patio delantero junto a su pareja y la víctima. Luego de una discusión, habría efectuado al menos cinco disparos con un revólver calibre 22.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax de la víctima y le provocó una lesión cardíaca. La causa de muerte fue un shock hipovolémico.

La Fiscalía indicó que, minutos después, M.R. abrió el portón de ingreso y arrastró el cuerpo desde el patio hasta la vereda. También habría escondido el arma en el tanque de agua de la vivienda.

La reconstrucción se apoyó, entre otros elementos, en registros de cámaras de seguridad que captaron la discusión, las detonaciones y el comportamiento posterior del acusado. Las imágenes también registraron el traslado del cuerpo y permitieron escuchar al imputado pedir ayuda a su madre y decir: «Lo maté».

La versión del ataque en moto fue descartada

Tras el hecho, el acusado había dicho a los policías que llegaron al lugar que la víctima había sido atacada por una persona que se movilizaba en una motocicleta. Sin embargo, las primeras medidas de investigación permitieron descartar esa explicación, de acuerdo con lo expuesto por la fiscalía.

Durante un allanamiento en la vivienda, los investigadores secuestraron el revólver calibre 22 que estaba oculto en el tanque de agua, cartuchos, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los motivos para mantenerlo detenido

La asistente letrada Agustina Jarry, quien intervino en la audiencia junto a Inaudi, pidió cuatro meses de prisión preventiva. Fundamentó la solicitud en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Entre los argumentos, señaló que el imputado habría intentado desviar la pesquisa con una versión falsa, ocultado el arma y cambiado su ropa después del hecho. También sostuvo que le pidió a un vecino que no entregara a la Policía las grabaciones de sus cámaras de seguridad.

La Fiscalía agregó que el acusado no tendría arraigo suficiente, que enfrenta una pena en expectativa elevada y que conoce a vecinos que declararon como testigos presenciales.

El juez Lupica Cristo hizo lugar al pedido y ordenó la prisión preventiva por cuatro meses. Además, dispuso que durante ese mismo plazo no se difundan la identidad de la víctima ni la dirección de la vivienda, con el objetivo de resguardar el lugar y la intimidad de su entorno, que todavía no había sido informado de la muerte al momento de la audiencia.