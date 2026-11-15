El hospital de Cinco Saltos duplicó sus camas y ya realizó sus primeras cirugías: “Era un reclamo histórico”

El Hospital Área Programa de Cinco Saltos estrenó la ampliación de sus instalaciones, una obra que busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario en el Alto Valle Oeste. Con una inversión provincial de $10.900 millones (US$6,9 millones), el establecimiento pasó de 21 a 58 camas y sumó dos quirófanos. La superficie cubierta se triplicó: pasó de 1.900 a 5.400 metros cuadrados.

«Esto de tener 58 camas nos abre un panorama un poco alentador desde el punto de vista de poder sostener pacientes que antes teníamos que derivar o teníamos que sostenerlos en la guardia«, señaló Fabián Pérez, director del hospital, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El director explicó que la atención tenía demoras en algunos procedimientos debido a las limitaciones de espacio para internar a los pacientes. «Era un reclamo histórico de la población de Cinco Saltos tener un hospital de estas características», destacó Pérez tras la inauguración. Con la ampliación, se generaron 37 nuevas plazas para pacientes que requieren permanecer internados.

La guardia recibe entre 60 y 80 consultas diarias. En lo que va del año, el servicio registró más de 30.000 atenciones de emergencia. También realizó alrededor de 5.000 estudios de laboratorio y 1.680 ecografías, además de atender más de 130 nacimientos.

Primeros hitos y nuevas prestaciones

La puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones ya dejó sus primeros logros. En los días posteriores a la inauguración, se realizaron cuatro procedimientos ginecológicos y una cirugía traumatológica, y se registró el primer nacimiento en el nuevo sector de maternidad.

Las nuevas áreas del Hospital de Cinco Saltos ya permiten optimizar la calidad de la atención médica. Foto: gentileza.

La obra incorporó sectores de internación clínica, pediátrica y ginecológica, además de áreas de endoscopía y esterilización. También se refuncionalizó el servicio de emergencias. El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, precisó que el sector de internación cuenta con 10 habitaciones.

Los trabajos se complementaron con una inversión superior a $433 millones (US$ 274.000) en tecnología, mobiliario y equipamiento médico. Entre las incorporaciones se encuentran un ecógrafo, un equipo portátil de rayos X, un sistema de radiología digital directa y un autoanalizador de laboratorio.

Los dos nuevos quirófanos están equipados con lámparas cialíticas, mesas quirúrgicas, electrobisturíes, cardiodesfibriladores y bombas de infusión. Foto: gentileza.

Otra prestación que se espera poner en marcha próximamente es la realización de mamografías. Según comentó Pérez, el equipo fue reparado y se trabaja para organizar la intervención del personal técnico y del especialista encargado de informar los estudios. Hasta ahora, las pacientes debían trasladarse a Cipolletti para acceder a esa práctica.

Lo que queremos es independizarnos en algunos servicios para poder dar la respuesta interna en el hospital y no tener que derivar Fabián Pérez, director del hospital de Cinco Saltos

El hospital de Cinco Saltos cumple una función que excede a la atención de los vecinos de la ciudad. «Nos permite una respuesta en el Alto Valle Oeste», indicó Thalasselis sobre el rol del establecimiento en la zona.

De su área dependen ocho centros de atención primaria de salud (CAPS) y recibe derivaciones de otras localidades cercanas. «Localidades que también estamos fortaleciendo a nivel sanitario con la construcción de un nuevo hospital en Barda del Medio«, concluyó el ministro.