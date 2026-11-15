El MPN no participará de las elecciones 2027 en Neuquén y enfrenta una delicada situación financiera

El MPN no participará de las elecciones en 2027. Foto: archivo Cecilia Meletti.

Las elecciones del próximo 14 de febrero en Neuquén no contarán con la participación del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Así lo decidió este sábado la convención provincial del partido, que además expuso sobre la delicada situación financiera de la agrupación y llamó a iniciar «una etapa de construcción».

El órgano partidario se reunió ayer en la capital provincial con la asistencia de más de dos tercios de los convencionales.

Ni internas ni candidatos

La resolución ordena la «no convocatoria ni realización de elecciones internas partidarias para la selecciones de candidatos a cargos electivos». También dispone que el MPN no participará «en alianzas electorales ni presentará candidaturas propias en los comicios generales del 14 de febrero».

Como argumento para esta decisión se citó la «imposibilidad de asegurar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la Carta Órganica», explicaron voceros del MPN.

Desde el partido señalaron la falta de tiempo para determinar «más de 700 precandidaturas y luego presentarlas el 11 de diciembre», que es la fecha límite para formalizar las postulaciones de acuerdo al cronograma electoal.

La explicación también hizo mención a la delicada situación financiera del espacio, cuya conducción encontró al asumir hace dos meses una única cuenca del Banco Nación con 393 mil pesos y obligaciones por el pago de servicios superiores a los 3 millones de pesos.

«Es inviable convocar a internas y menos aún financiar una campaña electoral», se indicó.

Una definición con peso simbólico

La salida del MPN de la carrera hacia el 2027 vislumbra un escenario inédito para la política neuquina, acostumbrada desde prácticamente la conformación de la provincia al predominio electoral de este partido.

Fundado por la familia Sapag, supo conducir los destinos de la jurisdicción por casi seis décadas, viéndose interrumpido únicamente durante el siglo pasado por los golpes de estado y la consecuente llegada de los gobiernos de facto.

La hegemonía se extendió, más allá de los procesos de internas, hasta 2023, cuando Rolando Figueroa decidió romper con la conducción partidaria y presentarse por fuera del MPN en el que había realizado toda su carrera política.

Desde entonces su dirigencia quedó inmersa en una situación de parálisis que tuvo entre sus principales consecuencias la ausencia de candidatos propios en las elecciones legislativas de 2025.

En septiembre pasado hubo recambio de autoridades y se designó como presidente de la Junta de Gobierno al diputado provincial, Gabriel Álamo. También fue urgido titular de la convención el histórico dirigente emepenista Jorge Lara.

«Hay que saber cuando parar»

El encuentro del sábado hizo mención a «la importancia de preservar el prestigio e historia institucional» del partido. El análisis también destacó la necesidad de ser «responsables» a la hora de «tomar decisiones en el contexto actual» del MPN.

En un comunicado posterior la convención apuntó contra «quienes han conducido o gobernado» el MPN y ahora quieren recobrar protagonismo, recordando que la trayectoria del sello «es un patrimonio colectivo, construido por miles de mujeres y hombres».

«Hay que saber cuándo parar para poder comenzar una etapa de reconstrucción” reafirmaron las autoridades partidarias, que consideraron que «someter al querido Movimiento Popular Neuquino a un cruce de descalificaciones públicas personales entre dirigentes no hace más que ir en contra de un plan serio de reconstrucción y relanzamiento del partido».

La convención cuestionó que «algunos que se fueron del partido como candidatos de otras fuerzas políticas por cuestiones personales, ahora vuelven por las mismas razones, creen que el partido del que renegaron tiene la obligación automática de presentarse en una elección, desvinculada de las condiciones políticas y económicas concretas existentes para afrontarlas».

“Actuamos basados en argumentos técnicos, jurídicos y políticos de manera equilibrada y estamos convencidos que la participación electoral debe constituir una expresión de la fortaleza política y organizativa del partido y no de una aventura personal e improvisada”, añadió el texto.