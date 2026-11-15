La Feria del Libro de Viedma llega a su última jornada: qué actividades habrá este domingo

La Feria del Libro de Viedma cierra este domingo su 16° edición con propuestas para todos los públicos. Foto: gentileza.

La literatura tendrá este domingo una última jornada de encuentros en Viedma. La 16° Feria Municipal del Libro transita su día de cierre con una programación que reúne presentaciones editoriales, espectáculos de narración, música, poesía y actividades para distintas edades en la Manzana Histórica.

La propuesta, que comenzó el viernes 13 bajo el lema «La experiencia de habitar mundos«, reúne a escritores, artistas, editoriales y lectores en distintos espacios de la ciudad. La edición tuvo un comienzo atravesado por el temporal y las modificaciones que debieron realizarse en la programación por las condiciones climáticas.

La apertura oficial se trasladó a la Catedral de Viedma y algunas de las actividades previstas para establecimientos educativos fueron suspendidas. Sin embargo, la feria continuó durante el fin de semana con sus propuestas culturales, presentaciones y espacios de exposición.

Para este domingo, la agenda comenzará a las 15 y tendrá como uno de sus momentos destacados la presentación de la escritora y filósofa Tamara Tenenbaum, prevista para las 20.30 en el escenario de la Plaza Seca de las Misiones Salesianas.

Qué actividades habrá este domingo en la Feria del Libro

La programación comenzará a las 15 con tres presentaciones de libros en simultáneo. En la Biblioteca Bartolomé Mitre se presentará «Estudio etnolúdico del dado hallado en la cueva de Haichol y el estudio del tiempo libre en ese contexto, provincia del Neuquén», de Stela Maris Ferrarese Capettini.

En la Ex Capilla de las Misiones Salesianas estará Cristina Rafanelli con «Descubriendo a Leda», mientras que en el Concejo Deliberante se presentará «Cuentos y poemas de Ensueño», de Jéssica Albornoz.

A las 16 se sumarán nuevas propuestas. En la Biblioteca Mitre, Sara Itkin presentará «Plantas nativas de la Patagonia para la salud»; en la Ex Capilla, Marcela Alejandra Prieto compartirá «Pétalos de mar»; y en el Concejo Deliberante, Guillermo Albin presentará «Piedra, papel o tijera», con participación musical de Alfaguara y Riobanda.

En paralelo, de 16 a 20, estará abierto al público el Planetario Digital Móvil Del Mar, en el Patio San Francisco de Sales, con una propuesta de divulgación para acercarse al universo.

A las 17 habrá un espectáculo de narración para las infancias. Teresa Prost presentará «Cuentos viajeros», destinado a chicos desde los cuatro años, en el escenario de la Plaza Seca. También se presentará «Silencios develados», de Gladys Elvira, en la Biblioteca Mitre, y la antología «Nuevas voces de un mismo río», de la Editorial Municipal El mismo Río, en la Ex Capilla.

La agenda continuará a las 17.30 con la presentación de «Sentencias con (y sin) perspectiva de género», de la compilación de Julieta Di Corleto y Daniela Heim, en el Concejo Deliberante.

Encuentro de escritores y música para el cierre

Entre las actividades de la tarde también se destaca el encuentro de escritores PE Literatura Local, coordinado por Coralis-Curzas, que comenzará a las 18.30 en el Concejo Deliberante.

A esa misma hora, Daher Salomón presentará «No tengo tiempo» en la Biblioteca Bartolomé Mitre, mientras que en el escenario de la Plaza Seca se desarrollará «Jaspe Marrón en escena», una propuesta que combinará música y poesía.

A las 19.30 habrá tres nuevas presentaciones: «1979», de Mario Abel, en el Concejo Deliberante; «Noción de Fuego/Lo que rompimos», de Dafne Pidemu nt, en la Biblioteca Mitre; y «Algunas puertas», de Carlos Espinosa, en la Ex Capilla.

El cierre de la programación tendrá como protagonista a Tamara Tenenbaum. A las 20.30, la filósofa y escritora presentará «Un millón de Cuartos propios«, con la coordinación de Daniela Heim, en el escenario de la Plaza Seca de las Misiones Salesianas.

Las propuestas que se pueden visitar durante toda la jornada

Además de las actividades con horarios específicos, durante este domingo se podrá recorrer la muestra de arte contemporáneo «Respirar-Resistir», del artista visual Javier del Olmo, instalada en el Patio San Francisco de Sales, en Yrigoyen 7.

También estará presente el Bibliomóvil Río Negro, en la Plaza Seca de las Misiones Salesianas, sobre Rivadavia 65.

La 16° Feria Municipal del Libro concluirá así tres jornadas de actividades culturales con entrada libre y gratuita, que volvieron a reunir a autores, editoriales, artistas y lectores en distintos espacios de la Manzana Histórica de Viedma.