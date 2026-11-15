Golpe narco en Plottier y Zapala: secuestraron cocaína, casi $3 millones y una camioneta en nueve allanamientos

Un operativo simultáneo con nueve allanamientos en Plottier y Zapala permitió desarticular una maniobra de venta de drogas y culminó con la formulación de cargos contra un hombre identificado por sus iniciales como L.M.C. La Justicia provincial lo imputó como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La acusación estuvo a cargo del fiscal jefe de Zapala, Matías Álvarez, junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez. Durante el procedimiento realizado en esa localidad, los investigadores lograron atribuirle al imputado la tenencia de 782,10 gramos de marihuana y 484,10 gramos de cocaína, además de 21 plantines y 36 semillas de cannabis distribuidos entre su domicilio y un vehículo vinculado a él.

En la vivienda también se hallaron elementos clave para el fraccionamiento y la venta: tres balanzas de precisión, una de ellas con restos de cocaína, recortes de nylon, una impresora portátil de etiquetas, teléfonos celulares, una computadora y cartuchos de armas de fuego.

Transferencias sospechosas y antecedentes federales

La pesquisa se extendió entre el 24 de septiembre y el 13 de noviembre mediante tareas de vigilancia y un exhaustivo análisis de movimientos bancarios. A través de ese seguimiento, se detectaron maniobras compatibles con intercambios de droga en la casa de L.M.C. y numerosas transferencias de dinero entrantes, pese a que el hombre no registraba empleo formal ni actividad comercial declarada.

Al solicitar medidas cautelares, la fiscalía advirtió que el acusado ya cuenta con una causa abierta por el mismo delito en la Justicia Federal. Finalmente, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos y convalidó la detención, aunque dispuso su libertad supeditada a reglas de conducta: deberá presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana y tiene prohibido salir de la provincia durante los cuatro meses fijados para la investigación.

El saldo total del operativo en Plottier y Zapala

Contabilizando la totalidad de los nueve procedimientos, que incluyeron también el hallazgo de droga dentro de una encomienda, las fuerzas de seguridad incautaron el siguiente detalle:

Estupefacientes: 1,2 kilos de cannabis, más de 484 gramos de cocaína, 21 plantas de marihuana y semillas.

1,2 kilos de cannabis, más de 484 gramos de cocaína, 21 plantas de marihuana y semillas. Dinero en efectivo: $2.695.200 en moneda nacional, U$D 220 y $56.000 pesos chilenos.

$2.695.200 en moneda nacional, U$D 220 y $56.000 pesos chilenos. Vehículos y tecnología: una camioneta Ford Ranger, 18 teléfonos celulares, seis balanzas, cuatro notebooks y municiones.

Además del principal imputado, otras cinco personas fueron notificadas de las actuaciones judiciales y quedaron en libertad supeditada al avance de la causa. Según confirmaron fuentes judiciales, una de ellas ya se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una condena previa de la Justicia Federal.