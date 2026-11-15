«Freno y poroteo ajustado»: qué necesita el Gobierno para aprobar la eliminación de las PASO antes del 2027 electoral

La decisión de la Casa Rosada de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al próximo turno electoral entró en una zona de máxima tensión legislativa. Apoyado en el diseño que motorizan Karina Milei y los hermanos Menem, el oficialismo intenta acelerar los tiempos, pero el éxito de la maniobra depende de una estricta arquitectura parlamentaria y de un poroteo de votos que, por ahora, exhibe rispideces y resistencia interna.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al frente de las gestiones territoriales con gobernadores y bloques dialoguistas, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmando el inminente llamado a sesiones extraordinarias para diciembre, el Gobierno desandará un camino minado de exigencias institucionales.

Los 4 pasos obligatorios para aprobar la suspensión

Para que el proyecto oficialista deje de ser un borrador y se convierta en ley antes de que venza el plazo fijado por la Cámara Nacional Electoral, la administración libertaria debe cumplir indefectiblemente con cuatro etapas críticas:

Obtener dictamen en comisión (10 firmas): el primer filtro se concentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada por el libertario Agustín Coto, este martes a las 15. Para emitir un despacho de mayoría se necesitan al menos 10 firmas . Asistido por una escasa tropa propia, el oficialismo está obligado a tejer alianzas de urgencia con legisladores provinciales y radicales para alcanzar el quórum y el aval de comisión.



el primer filtro se concentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada por el libertario Agustín Coto, este martes a las 15. Para emitir un despacho de mayoría se necesitan al menos . Asistido por una escasa tropa propia, el oficialismo está obligado a tejer alianzas de urgencia con legisladores provinciales y radicales para alcanzar el quórum y el aval de comisión. La mayoría absoluta en el Senado (37 votos): al tratarse de una modificación al régimen electoral, la Constitución exige una mayoría absoluta sobre el total de los miembros del cuerpo, es decir, 37 votos afirmativos en el recinto. Como La Libertad Avanza cuenta con apenas 21 bancas propias, el Ejecutivo necesita sumar 16 voluntades adicionales . Esto obliga a concesiones políticas, como mutar la eliminación definitiva por una suspensión transitoria y evaluar esquemas de listas colectoras.



al tratarse de una modificación al régimen electoral, la Constitución exige una mayoría absoluta sobre el total de los miembros del cuerpo, es decir, en el recinto. Como La Libertad Avanza cuenta con apenas 21 bancas propias, el Ejecutivo necesita sumar . Esto obliga a concesiones políticas, como mutar la eliminación definitiva por una suspensión transitoria y evaluar esquemas de listas colectoras. Media sanción en la Cámara de Diputados: superada la aduana de la Cámara Alta, el texto deberá recalar en la Cámara Baja. Si bien el oficialismo confía en ordenar su tropa y la de sus socios en ese recinto, cualquier modificación introducida en el Senado obligará a reabrir las negociaciones.



superada la aduana de la Cámara Alta, el texto deberá recalar en la Cámara Baja. Si bien el oficialismo confía en ordenar su tropa y la de sus socios en ese recinto, cualquier modificación introducida en el Senado obligará a reabrir las negociaciones. Tiempos y plazos límite (Extraordinarias): la Cámara Nacional Electoral advirtió que las reglas de juego comiciales deben definirse antes de fin de año. Ante la escasez de días en el período ordinario que concluye en noviembre, Martín Menem ratificó que el presidente Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre, fijando una meta exprés de 15 días para sancionar la ley.

Las piedras en el camino: el freno del PRO y la tensión interna

La ambiciosa hoja de ruta oficial choca contra escollos políticos que complican la aritmética parlamentaria.

Por un lado, el bloque del PRO en el Senado, encabezado por Martín Goerling, endureció su postura y le puso un freno rotundo a la estrategia de apuro. El sector amarillo advirtió que no convalidará modificaciones de última hora ni avalará la incorporación de colectoras, a las que calificó de «disparates», poniendo en duda que se reúnan los respaldos necesarios para firmar dictámenes exprés.

A este cortocircuito se suma la frágil sintonía con la titular del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, cuyas diferencias con los armadores de Karina Milei complican el control operativo de la negociación fina.

Con el mercado financiero y los requerimientos del FMI presionando de fondo para despejar la incertidumbre política de 2027, el oficialismo intenta «armar un scrum» parlamentario, consciente de que un paso en falso legislativo dejará al descubierto la fragilidad de sus alianzas.