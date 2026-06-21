TC: Urcera perdió la punta del certamen tras un fin de semana para el olvido en Rafaela

El óvalo de Rafaela no fue terreno fértil para el rionegrino José Manuel Urcera y su misión de mantener la punta del campeonato en el Turismo Carretera, cumplida hoy la séptima fecha del calendario 2026.

Luego de un sábado complicado en clasificación, Manu comenzó la jornada dominical con problemas de temperatura en el Toyota Camry que alista el Maquins Parts; circunstancia que lo obligó a largar desde boxes y remontar desde el fondo.

#TC | ❌ PROBLEMAS EN EL TOYOTA DEL LÍDER DEL CAMPEONATO



⭕ José Manuel Urcera largó su serie desde los boxes, luego de un aparente inconveniente con la temperatura de su unidad.#TCenRafaela pic.twitter.com/s7vmr6bOZa — Campeones 🦅 (@Campeonesnet) June 21, 2026

Poco pudo hacer el de San Antonio Oeste para escalar en el parcial (finalmente finalizó 15°), por lo que sus chances para la prueba final prácticamente quedaron sepultadas. Completadas las 25 vueltas, Urcera finalizó la competencia central en el 34° puesto.

Un poco más adelante, en el 31° lugar, cruzó la meta el viedmense Joaquín Ochoa (Dodge Challenger). En tanto que el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Camaro) resultó 35°. Un fin de semana poco productivo para nuestros pilotos en el mítico trazado rafaelino.

La victoria en «La Carrera del Millón», fue para el arrecifeño Valentín Aguirre (Camaro), dominador absoluto del fin de semana tras hacer la Pole y ganar la primera serie de la mañana. Completaron el podio Agustín Canapino (Camaro) y Marco Dianda (Challenger).

A pesar de perder unas posiciones sobre el final, padeciendo problemas mecánicos, el loberense Jonathan Castellano (Challenger) finalizó 14° y recuperó la cima del campeonato, con 14 unidades de ventaja sobre Urcera.

Previamente, en el TC Pista, la divisional telonera, Benjamín Ochoa, hermano de Joaquín y representante de Viedma, tuvo una destacada actuación finalizando 4° en la competencia final ganada por Bautista Damiani (Camaro). Benja marcha 8° en el campeonato.

La próxima competencia del TC se llevará a cabo el 12 de julio en el Autódromo de Posadas (Misiones).