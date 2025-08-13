TC2000 en Roca: cuenta regresiva para un clásico del automovilismo nacional

Las SUV más veloces del país llegan al Autódromo Parque para cumplir con la sexta fecha del calendario. (TC2000)

El TC2000 transita la cuenta regresiva para su presentación del fin de semana en el autódromo Parque de General Roca. El interés va en aumento y estará centrado en los flamantes modelos SUV de la categoría que estarán compartiendo cartelera en el circuito con la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Será la visita 32° al trazado de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) para cumplir la sexta fecha del certamen. Las actividades se pondrán en marcha el sábado, con un evento regular que tendrá un shakedown, dos entrenamientos y una clasificación.

Últimas novedades, antes de la fecha de Roca

Entre las novedades, Toyota Gazoo Racing anunció la llegada de Marcelo Ciarrocchi. El piloto cordobés se reincorpora al equipo de Darío Ramonda con el Corolla en el regreso de la categoría al circuito rionegrino después de 6 años. Ciarrocchi, ganador en Rosario el 8 de junio, afrontará su segundo año con el TGR y buscará ser uno de los protagonistas del torneo.

El cordobés logró dos victorias con Toyota en el año pasado en las dos finales de Concepción del Uruguay el 22 de septiembre y tiene 1 pole position en el Gran Premio Coronación de Concordia, el 15 de diciembre de 2024. De esta manera, el Toyota Racing arma su plantel de pilotos para la segunda parte de la temporada del TC2000 con Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S) y Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla).

Por su parte, el Honda Racing confirmó que llegará a Roca con dos pilotos de jerarquía internacional: Juan Manuel Casella y Diego Ciantini, quienes estarán al mando de las dos Honda ZR-V. Además, ambos pilotos serán parte de la Copa Rookie Latam 2025. Casella, representante uruguayo, debutará en la categoría como piloto oficial con el Honda ZR-V de la escudería de Sebastián Martino.

En tanto, Ciantini vuelve al TC2000 luego de su última carrera en octubre de 2024 en los 200 Km de Buenos Aires cuando fue invitado de Franco Vivian con un Honda Civic. Su debut en la categoría en enero de 2021 en Río Cuarto, Córdoba, también con un Honda Civic. En la final terminó en el 7º puesto.

En definitiva, serán dos pilotos con experiencia internacional.

Un autódromo impecable, para el regreso del clásico

La fecha del TC2000 en Roca es un clásico del automovilismo nacional y la cuidad lo recuperará después de seis temporadas. Por ese motivo, se hicieron diferentes arreglos en el autódromo, que lucirá muy renovado ara este histórico regreso.

“Se arreglaron distintos sectores como alambrados, pintura en las tribunas, pianitos, ingresos y boxes. Se trabajó también en las medidas de seguridad y cartelería. En líneas generales fueron trabajos de embellecimiento del circuito y mantenimiento para que todo funcione con normalidad”, explicó Goyo Martínez, titular de la AVGR.