El TC2000 tiene los horarios confirmados para la sexta fecha en Roca

El TC2000 llega a General Roca con muchas expectativas y con los SUV más potentes de Argentina que estarán por primera vez en el Autódromo Parque Ciudad, para cumplir la sexta fecha del 46º Campeonato Argentino, el 16 y 17 de agosto. También se presentarán la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Esta será la visita números 32° de la categoría al trazado de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), que ya tiene los horarios confirmados. Las actividades en el trazado roquense comenzarán a partir de las 10 de la mañana, en ambas jornadas.

Para el TC2000 será un evento regular que el sábado 16 de agosto tendrá un shakedown, dos entrenamientos y una clasificación que tendrá transmisión en vivo y en directo por TyC Sports 2 y TyC Sports Play, para luego continuar el domingo 17 de agosto con los tanques llenos y la final a 35 minutos más una vuelta.

Cómo está el Campeonato de TC2000 antes de la carrera en Roca

Con cinco fechas cumplidas, el Campeonato Argentino de TC2000 es liderado Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) con 100 puntos, segundo se ubica Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 90, tercero Franco Vivian (Pro Racing) con 85, cuarto Leonel Pernía (Honda Racing) con 44 y quinto Franco Morillo (Pro Racing) con 40.

En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang se ubica primero con 151 puntos, segundo Franco Morillo con 90, tercero Matías Capurro (Corsi Sport) con 79, cuarto Figgo Bessone (Pro Racing) con 52 y quinto Mateo Polakovich (ATR Racing) con 25.

Por su parte, la Fórmula Nacional realizará la visita 34 a Roca, donde se presentará por el sexto capítulo de la temporada 2025. El último ganador fue Esteban Fernández el 28 de abril de 2019 mientras que Miguel Ángel Etchegaray con 3 triunfos es el que más carreras ganó.

En el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, Julián Ramos (CB Racing) está primero con 190 unidades, seguido por Santiago Chiarello (MG Ramini) con 161, Manuel Álvarez Castaño (Fauro Sport) con 148, Lautaro Campione (MG Ramini) con 133 y Tomas Campra (Giavedoni Motorsport) con 132.

Los horarios confirmados del TC2000 en Roca