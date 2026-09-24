Tenis y glamour: Cerúndolo y los mejores del planeta ya se lucen en la Laver Cup

Hasta el domingo, caminó por el Ruca Che. Ahora, anda por Londres. Fran Cerúndolo se alista para el debut en la Laver Cup. (ATP)

Europa vs. Resto del Mundo, una cita con los mejores tenistas del planeta. Y Fran Cerúndolo mezclado entre los top. (Laver Cup)

Francisco Cerúndolo viajó de Neuquén a Londres con una lógica escala en Buenos Aires y el viernes será protagonista del primer partido de la edición 2026 de la Laver Cup, el torneo que recibe a los mejores tenistas del planeta, con el duelo entre Europa y Resto del Mundo, que además está cargado de glamour. Antes de mostrar su categoría en la cancha, todos se lucieron en las calles de Londres.

Cerúndolo tiene la palabra, en la previa de la competencia. Agassi será «su Frana» en el equipo de Resto del Mundo. (AP)

Los jugadores de la LC centraron su atención en uno de los momentos más icónicos de la semana: la tradicional sesión de fotos del evento, con ambos equipos y sus capitanes reunidos en el histórico Old Royal Naval College de Greenwich.

Las estrellas del Team Europa y el Team Mundial subieron al escenario con elegantes trajes y atuendos con mucho estilo antes de colocarse lado a lado para las primeras fotos grupales. La ocasión tuvo todos los ingredientes de una sesión de fotos de la Laver Cup, con mucha personalidad además de las poses formales.

Alto tenis, alta costura para Alcaraz, Zverev, Noah y compañía, por las calles de Londres. (Laver Cup)

Los equipos de la Laver Cup

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz liderarán el equipo de Europa, que también tendrá en sus filas a Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik y Rafael Jodar, mientras que en el equipo del resto del Mundo estarán Alex De Miñaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerundolo y Brandon Nakashima. Yannick Noah, con Tim Henman serán capitán y vice capitán de los europeos, mientras que Andre Agassi y Patrick Rafter estarán en el equipo Rojo.

Este torneo además, tiene el imborrable recuerdo del retiro del enorme Roger Federer en 2022. Y obviamente, el suizo está presente en el torneo, que tiene a Euroa arriba en el historial, por 5-3.

Si se rompe la foto, es por la calidad: Noah, Laver, Federer y Agassi, junto al director de la copa, Tony Godsick. (ATP)

Cerúndolo, en el partido debut

La acción de la Laver Cup comenzará el viernes 25 de septiembre a las 9 (hora argentina), con el partido entre Cerúndolo y Ruud; a continuación se verán las caras Mensik-Nakashima; mientras que a las 15 irá el partido entre Jodar y Bublil.