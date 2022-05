Alcaraz venció a Zverev y cerró su semana soñada con el título en Madrid

Carlos Alcaraz concluyó su semana perfecta en Madrid al vencer a Alexander Zverev en la final y festejar el segundo título de Masters 1000 de su carrera.

El español se impuso por 6-3 y 6-1 en otra actuación notable después de eliminar a Rafael Nadal en cuartos de final y a Novak Djokovic en semis.

En la definición de hoy no hubo equivalencias. Al alemán solo le habían quebrado el saque cuatro veces en todo el torneo, misma cantidad que sufrió ante Alcaraz.

