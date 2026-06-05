Sorpresa en Roland Garros: Arnaldi se bajó de la semifinal y Flavio Cobolli jugará la final ante Alexander Zverev

Matteo Arnaldi, número 104 del mundo y la gran sorpresa de este Roland Garros, se bajó de la semifinal y Flavio Cobolli (14°) se convirtió en el segundo finalista del certamen. El italiano de 24 años disputará su primera final de Grand Slam ante Alexander Zverev, quien busca su primer título Major.

Cuando todo estaba listo para la primera semifinal italiana de la historia en un Grand Slam de la Era Abierta, Matteo Arnaldi anunció su baja debido a un virus y le abrió automáticamente las puertas de la final a Flavio Cobolli, que enfrentará el domingo al alemán Alexander Zverev por el título en París.

Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.



Get well soon, Matteo 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

Cómo llegan Arnaldi y Cobolli al duelo de Roland Garros

Después de casi veinte horas de pista, un poco de oxigeno en cuartos. El walk over en el segundo set del talentoso pero diezmado Matteo Berrettini -que venía de eliminar a Juan Manuel Cerúndolo en octavos- le ahorró esfuerzos a Arnaldi, que se convirtió en el sexto jugador con peor ránking ATP (104°) en una semifinal del Abierto de Francia.

En caso de cruzar el Rubicón, el diestro de 25 años será el menos rankeado en una definición.

Favorito por demostrar su favoritismo. De gran actuación frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (cuarto cabeza de serie del torneo) por 4-6 y triple 6-4, Cobolli se planta por primera vez en la instancia previa al último partido de un Grand Slam.

Décimo cuarto clasificado y recurrente adversario de Arnaldi desde los 11 años, va por un triunfo que ponga de pie a la Philippe-Chatrier.