Colapinto tuvo dos encontronazos con Lindblad y no contuvo su bronca por la radio: «Maldito idiota»

Franco Colapinto finalizó 15° en ambas prácticas en el Circuito de Montecarlo y tuvo dos cruces con Arvid Lindblad.

La Fórmula 1 puso primera este viernes en el Gran Premio de España con las prácticas libres y Franco Colapinto tuvo una jornada marcada por sus cruces con Arvid Lindblad.

El primer incidente ocurrió sobre el final de la FP1, cuando el piloto de Racing Bulls entorpeció una de las vueltas del argentino. Molesto por la situación, Colapinto descargó su bronca por radio: «¿Qué está haciendo este tipo? Todo el tiempo, todo el tiempo la misma m***», expresó.

📻 El fastidio de @FranColapinto luego de encontrarse con Arvid Lindblad en medio de una vuelta rápida durante la práctica libre 1.#Colapinto #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ePaxaYobPs — Carburando (@CarburandoTV) June 5, 2026

Sin embargo, la historia se repitió durante la segunda práctica libre. Tras un nuevo encontronazo con Lindblad, el piloto de Alpine volvió a comunicarse con su ingeniero Stuart Barlow. «Este tipo. Lo mismo en la FP1. Dios mio», lanzó. Desde el muro, Barlow respondió: «Sí, copiado amigo, no tengo idea qué está haciendo».

La respuesta del argentino no tardó en llegar: «Todo el tiempo. Maldito idiota», sentenció, claramente molesto por la actitud de su rival.

Otra vez Lindblad 😅



😡 Cómo en la FP1, @FranColapinto se descargó contra el piloto de Racing Bulls luego de perder otra vuelta rápida.#F1 #Colapinto #MonacoGP pic.twitter.com/dx1DHTuAny — Carburando (@CarburandoTV) June 5, 2026

Más allá de los cruces, Colapinto terminó 15° en ambas sesiones de entrenamientos. En la segunda práctica mejoró su tiempo y pasó de 1m16s189 a 1m14s758.

Además, durante la FP2 protagonizó un leve roce contra uno de los muros del circuito. Luego de la actividad, se tomó el episodio con humor: «Más que un besito a la pared fue un abrazo, pero no se rompió nada. Creo que aprendí a pegarle a la pared», comentó entre risas.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 7:30, mientras que la clasificación se disputará a partir de las 11. La carrera se correrá el domingo desde las 10.