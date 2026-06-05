Vuelven las picadas de día al Autódromo de Centenario con más de 100 participantes
La actividad se desarrollará este domingo 7 de junio desde las 11. Habrá competencias de autos y motos, con más de un centenar de pilotos inscriptos y entradas anticipadas disponibles hasta el sábado.
Luego de ocho fechas disputadas en horario nocturno, las picadas volverán a desarrollarse de día en el Autódromo de Centenario. La cita será este domingo 7 de junio, en una jornada que reunirá a los principales exponentes de la disciplina de la región.
La actividad comenzará a las 10:30 con la apertura de puertas, mientras que desde las 11 se llevarán adelante las pruebas libres y las competencias de motos y autos.
La expectativa es muy alta, ya que la organización cuenta con más de 100 participantes confirmados entre autos y motos, lo que anticipa un tremendo domingo de picadas en la recta centenariense.
En autos competirán las categorías integradas por 11, 10, 9, 8 y 7,5 segundos, además de FLTD y Top Libre. Por su parte, las motos correrán en las categorías 11, 10, 9, 8 y 7,5 segundos, junto con 2 Válvulas y Top Libre.
La venta de entradas anticipadas y la preinscripción gratuita para competidores estarán habilitadas únicamente hasta el sábado.
Los valores anticipados son de $15.000 para el sector General y $25.000 para el sector VIP. En tanto, quienes compren su entrada el mismo día del evento deberán abonar $20.000 en General y $30.000 en VIP.
Tras una primera parte del calendario realizada íntegramente en horario nocturno y con una destacada respuesta del público, el regreso de las competencias diurnas genera expectativa entre pilotos, equipos y aficionados, que volverán a encontrarse en uno de los escenarios más convocantes de la región.
La organización invita a todos los amantes de los fierros a ser parte de una nueva fecha de Speed Races, que será una jornada cargada de adrenalina, velocidad y grandes espectáculos sobre la pista.
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