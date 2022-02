Báez no pudo con Sonego y quedan cuatro argentinos en carrera en el ATP de Buenos Aires

En la noche de miércoles, Sebastián Báez quedó eliminado del Argentina Open al perder en los octavos de final con el italiano Lorenzo Sonego por 6-3 y 6-3.

El argentino, ubicado en el puesto 74 del ranking mundial de la ATP, perdió con Sonego (22) luego de una hora y 55 minutos de juego.

Más allá de la derrota, Baéz dejó claro sus enormes progresos en el circuito y una gran capacidad para competir y no darse por vencido, ante un adversario que también lo había superado el mes pasado en el ATP de Sidney por 6-2 y 6-3 en los octavos de final.

El italiano Sonego, nacido en Turín hace 26 años, ingresó al torneo directamente en los octavos de final como tercer cabeza de serie y continuará su camino en Buenos Aires el viernes próximo ante el veterano español Fernando Verdasco (201).

El partido estuvo suspendido durante un cuarto de hora con el marcador 6-3 y 2-2 debido a que un espectador tropezó y se golpeó fuertemente la cabeza, lo que motivó que ingresaran los médicos para atenderlo y recién se reanudó cuando estuvo fuera de peligro.

A thrilling match to close out the night 🌙



Lorenzo Sonego gets past Baez 6-3 6-3 to reach the quarter-finals.



#ArgentinaOpen pic.twitter.com/Ve0n0vMxmt