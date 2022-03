Cerúndolo pasó a semifinales en Miami casi sin transpirar por el retiro de Sinner

Franciso Cerúndolo vive una semana soñada en Miami y hoy avanzó a semifinales con muy poco trabajo por el retiro de Jannik Sinner en su debut en un Masters 1000.

El italiano, N° 11 del mundo, tenía ampollas en el pie y por eso abandonó en el 1-4 del primer set en apenas media hora de juego.

En semifinales, el argentino enfrentará el viernes al ganador del cruce entre Alexander Zverev (N°4) y Casper Ruud (8°). El alemán y el noruego juegan esta noche desde las 22.

«Fue todo tan rápido que no entiendo que pasó, no se ni porqué se retiró. Se fue tan rápido que no supe. Sabía que estaba jugando bien pero todavía me faltaba confianza y la clave pasa por ahí», destacó Cerúndolo.

Get well soon, @janniksin



Sinner is forced to retire 1-4 down to Cerundolo – sending @FranCerundolo through to the #MiamiOpen semi-finals! pic.twitter.com/tqxWkXGctY — Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2022

Sobre su posible rival en semis, comentó: «Me da lo mismo quien sea mi rival porque los dos son top ten, son jugadorazos y también confío en mi».

Además, reveló que «ayer terminé muerto, me dolía todo. No era nada nada pero estaba muy cargado en las piernas. Igual me sentía bien para el partido de hoy».

Hacía cuatro años que un argentino no llegaba a semifinales en Miami. Fue Juan Martín Del Potro en 2018 donde perdió con John Isner.

El último finalista fue Guillermo Cañas en 2007, donde cayó contra Djokovic. Ningun tenista nacional fue campeón ya que Guillermo Coria (contra Roddick en 2004) y Alberto Mancini (contra Chang en 1992) también fueron derrotados en el partido por el título.