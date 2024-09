Copa Davis: Argentina ya conoce cuándo jugará ante Italia por cuartos de final

El equipo argentino de Copa Davis ya sabe cuándo jugará frente a Italia en los cuartos de final de noviembre, en el marco del Final 8 de Málaga. El cita será del 19 al 24 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y Argentina tendrá acción recién el jueves 21 no antes de las 17 hora local (12 del mediodía de Argentina).

El capitán argentino Guillermo Coria repetirá el equipo que logró el pase a los cuartos de final tras superar la fase de grupos de Manchester. Ya oficializó a Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, además de los doblistas Máximo González y Andrés Molteni.

El capitán italiano Filippo Volandri, por su parte, determinó la vuelta del número uno del mundo Jannik Sinner -no estuvo en la fase de grupos que su país jugó en Bologna- y de Lorenzo Musetti, actual 19° del mundo. También estarán Flavio Cobolli (32°) y los doblistas Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Sorpresivamente quedó marginado de la nómina Matteo Berrettini (45°; ex 6°). El finalista de Wimbledon 2021 resultó determinante en el grupo de Bologna: ganó los tres puntos que le tocó jugar en singles contra Joao Fonseca (Brasil), Alexander Blockx (Bélgica) y Botic Van de Zandschulp (Países Bajos).

La serie entre Argentina e Italia se disputará sobre superficie dura bajo techo, en la primera de todas las instancias definitorias que se jugarán en el Martin Carpena Arena de la ciudad de Málaga, en España el jueves de la semana previa al Campeonato de Maestros de Turín.

El resto de los cruces de cuartos de final de la Copa Davis

– Martes 19 de noviembre: Holanda vs España

– Miércoles 20 de noviembre: Alemania vs Canadá

– Jueves 21 de noviembre: Estados Unidos vs Australia