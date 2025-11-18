Copa Davis: la baja de un jugador sacude al torneo y puede beneficiar a Argentina

Las Finales de la Copa Davis comienzan este martes en Bologna con una noticia que nadie esperaba: Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se bajó de la competencia por una lesión en el isquiotibial derecho.

Sinner también anunció que no jugará la Copa Davis para Italia

La ausencia del español, que se suma a la de Jannik Sinner en Italia, cambió por completo el mapa del torneo y puede ser un guiño para la Selección argentina, que busca volver a meterse entre los mejores después de ocho años.

El lunes, Alcaraz se sometió a una resonancia apenas llegó a Bologna y los médicos le detectaron un edema que lo obliga a parar. “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bologna. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. La recomendación médica es no competir”, comunicó el tenista de El Palmar.

La ausencia de Alcaraz deja a España muy debilitada: tampoco estará Alejandro Davidovich (14° del ranking ATP), por lo que el equipo tendrá que apostar a Jaume Munar y Pablo Carreño en los singles, y a Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles. El jueves, los españoles enfrentarán a la República Checa, que llega con Jiri Lehecka y Jakub Mensik como principales cartas.

De superar la serie, los españoles esperarán por la definición del cruce entre Alemania y Argentina para conocer el rival de las semifinales.

La noticia de Alcaraz se suma a la de Jannik Sinner, el ídolo local y número dos del mundo, que decidió no jugar para priorizar su preparación rumbo a 2026 y defender su título en el Abierto de Australia. La decisión de Sinner cayó muy mal en Italia: según una encuesta, el 63% de los hinchas la consideró “injustificable”.

El sorteo, el programa y el camino de Argentina

En medio de tantas bajas y cuestionamientos, la Selección Argentina, capitaneada por Javier Frana, buscará aprovechar el nuevo escenario. El equipo nacional enfrentará a Alemania el jueves (no antes de las 13, por un lugar en las semifinales, algo que no consigue desde el histórico título de 2016.

Argentina llega con un plantel en buen nivel: Francisco Cerúndolo (21°) ya le ganó a Zverev este año en Madrid, Tomás Etcheverry tuvo una temporada sólida y Francisco Comesaña también supo vencer al alemán en Río de Janeiro. Para el dobles, la dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni es de las mejores del circuito, con Zeballos recién llegado de las Finales ATP.

El equipo alemán, dirigido por Michael Kohlmann, tendrá a Zverev como líder, acompañado por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.

El ganador de este cruce se medirá en semifinales con el vencedor de España y República Checa.

Cómo se juegan las Finales de la Copa Davis