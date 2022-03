Coria disfruta de su estreno como capitán de Argentina en la Copa Davis

Guillermo Coria, en la previa a la serie de Copa Davis con la República Checa, aseguró que como capitán disfruta de cosas que antes no veía como jugador. Gentileza.

Argentina enfrentará a República Checa en el Lawn Tennis Club desde esta mañana en busca de la clasificación a las finales de la Copa Davis y Guillermo Coria, quien tendrá su estreno como capitán del capitán del equipo nacional, destacó que disfruta cosas que no veía como jugador.

“Estoy contento y disfrutando cosas que antes como jugador no las veía. Veo diferente aquellas cosas que me preocupaban. No sé cómo voy a hacer para estar sentado en el banco. Vuelvo a vivir cosas y me emociona mucho”, declaró Coria en la previa a la serie con los checos.

Cuando se lo consultó acerca de la elección de Sebastián Báez como segundo singlist, (Diego Schwartzman es el primero, el Mago respondió que “Fede (Coria) está teniendo un nivel de impacto muy importante, entrenó bien, viene teniendo buenos resultados. Seba viene de jugar una final hace días con una confianza elevada, está preparado y es un momento justo para que pueda jugar”.

Agregó que “yo dejé que fluya, no tenía nada previsto. Creo que Báez iba a sentir las mismas sensaciones si jugaba primero o segundo. Ya están preparados, tuvimos una semana entrenando muy bien. Se los comentamos el martes último para que lo asimilen y se saquen los nervios con tiempo. Estamos haciendo lo posible para llegar de la mejor manera”.

Sebastián Báez fue el elegido por el Mago Coria para buscar el primer triunfo en la serie con los checos por la Copa Davis. Gentileza.

“Tenemos nuestro público y la superficie que queremos, está todo dado para que nos vaya bien. Pero del otro lado hay grandes jugadores. Ojalá que los resultados acompañen y que podamos llevar a Argentina al lugar que se merece”, cerró.