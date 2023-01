Djokovic está en problemas para poder jugar en Estados Unidos porque no está vacunado

Novak Djokovic desembarcó en Australia, donde jugará un ATP 250 y el primer Grand Slam de la temporada, pero después no podrá ingresar a Estados Unidos, porque no se vacunó contra el Coronavirus. Gentileza.

El año comenzó bien para Novak Djokovic. El serbio volvió a jugar después de un año 2022 que solo le reportó problemas. El ex número uno del mundo fue deportado de Australia por la prohibición de entrada para aquellas personas que no estuvieran vacunas contra el Coronavirus. Un duro revés para un tenista que tenía Australia como uno de sus certámenes preferidos. Este año todo cambió, aunque no en Estados Unidos, por lo que afrontará nuevos problemas.

Con el nuevo reglamento en la mano, Djokovic está en el país oceánico para disputar el certamen de Adelaida y el tradicional Abierto de Australia, que consiguió ganar en nueve oportunidades. Una cuestión que no cambió para nada en Estados Unidos y lo complicará.

En las últimas horas, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos estiró hasta el día 10 de abril la prohibición de entrada para aquellos que no se vacunaron frente a la enfermedad de Coronavirus. Uno de ellos es Djokovic, quién se involucró en una polémica que podría dejarlo sin jugar dos de los mejores certámenes del circuito.

Djokovic parecía haber dejado atrás todos los problemas derivados de su decisión de no recibir la dosis de la vacuna contra el Coronavirus. El serbio sufrió un revés en sus aspiraciones con volver a disputar una temporada completa con normalidad. Que Estados Unidos prorrogara sus medidas de vacunación podrían impedir la participación de Nole en los dos primeros Masters 1.000 de la temporada como son Indian Wells y Miami, en los que ya no participó en su edición de 2022.

Nole sigue teniendo problemas por su decisión de no vacunarse contra el Coronavirus, por lo que no podrá participar en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Gentileza.

La decisión de Estados Unidos supone un paso atrás para Djokovic en su lucha por volver a conquistar el número 1 del mundo. No podrá participar del 6 al 19 de marzo en Indian Wells, un certamen que ganó cinco veces, y tampoco podrá hacerlo una semana más tarde en Miami, cuyo trofeo conquistó en seis oportunidades. Dos ausencias que le impedirían sumar 2.000 puntos en su objetivo por volver al primer lugae en el tenis mundial.