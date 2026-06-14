Pakistán anunció que EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo de paz: Trump ordenó la reapertura del estrecho de Ormuz 

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo 14 de junio que Estados Unidos e Irán lograron alcanzar un acuerdo de paz definitivo para poner fin al conflicto bélico que enfrentó a ambas naciones durante los últimos meses en Medio Oriente.

A través de un comunicado oficial, el jefe de Gobierno confirmó que las dos partes aceptaron detener las hostilidades y que la firma del tratado está prevista para el próximo viernes 19 de junio en territorio suizo.

El entendimiento llegó tras una intensa ronda de negociaciones diplomáticas, en medio de un contexto de extrema tensión regional. “Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, celebró Sharif.

Según explicó el mandatario paquistaní, el pacto central contempla “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”. Esta referencia incluye directamente la delicada situación en el Líbano, escenario neurálgico de las recientes tensiones armadas entre Israel y Hezbollah que, hasta hace poco tiempo, amenazaban con hacer descarrilar cualquier tipo de mesa de diálogo.

Respecto a la formalización del tratado de paz, el líder asiático precisó que “el acto oficial de firma tendrá lugar el 19 de junio en Suiza”, aunque por el momento prefirió no brindar mayores precisiones sobre la ciudad elegida ni sobre los detalles logísticos del histórico encuentro.

Durante su anuncio oficial, Sharif dedicó un apartado especial para agradecer el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional y la voluntad política de las partes involucradas. “Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, destacó.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Inmediatamente después, el primer ministro destacó el rol fundamental que desempeñaron diversos actores de la región para lograr destrabar el diálogo.

“Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos de Qatar por su apoyo para alcanzar este acuerdo. Especialmente al liderazgo visionario de Arabia Saudita y Turquía por sus inmensas contribuciones”, reconoció el funcionario.

Por otra parte, Sharif adelantó que durante las próximas jornadas los países mediadores organizarán una agenda de trabajo destinada a preparar la implementación del entendimiento en el terreno. “Los mediadores facilitarán una serie de encuentros esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y para la ceremonia oficial de firma”, detalló.

Trump ordenó la reapertura del estrecho de Ormuz

Luego del anuncio de Pakistán sobre la guerra en Medio Oriente, el presidente norteamericano, Donald Trump, ordenó liberar inmediatamente el estrecho de Ormuz a través de sus redes sociales.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, indicó el republicano y añadió: «Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”.

Asimismo, autorizó la eliminación del bloqueo naval de Estados Unidos: “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, concluyó.

Esta misma jornada, Trump había afirmado este domingo que el ataque israelí de hoy contra Beirut, capital del Líbano, «no debería haber ocurrido«, principalmente en el día en que la Casa Blanca preveía que se iba a firmar con Irán un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

«El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió», escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente dijo que los bombardeos de este domingo en Líbano, «lo desbarató todo. Retrasó la firma unas horas. Tenía que haber tenido lugar ahora. Ahora está prevista para dentro de unas horas», declaró durante una llamada telefónica, citada por el medio de noticias Axios.

Por último, Trump apuntó fuertemente contra Netanyahu: «Es tan grave… no podía creerlo. Una hora antes de que se suponía que firmáramos el acuerdo».