Djokovic volvió a jugar después del escándalo en Australia y ganó

Y un día, Novak Djokovic volvió a las canchas. Después de varias semanas inactivo en el circuito tenístico por su decisión de no vacunarse y las consecuencias que le trajo, el serbio regresó a la acción con una victoria en el debut del ATP de Dubai.

El mejor rankeado del planeta despachó a Lorenzo Musetti por un doble 6-3 que lo metió en la siguiente ronda del certamen que se juega en Emiratos Árabes y reparte más de 2,2 millones de dólares en premios.

Desde el juego se podrá decir que el número 1 del mundo fue sólido con su saque y mostró la habitual sobriedad que lo caracterizó durante todo su carrera. Fue su primer partido oficial en el año.

Back to business 🧳@DjokerNole defeats Musetti 6-3 6-3 in his first match of 2022 in the @DDFTennis first round. pic.twitter.com/iEx0G08qaI — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022

Pero con Nole el foco no está puesto solo en lo deportivo, porque con su postura de no vacunarse contra el coronavirus se transformó en un ícono mundial que genera críticas y adeptos. Antes del Australian Open, primer Grand Slam del año, el deportista europeo anunció que jugaría porque tenía el permiso el certamen oceánico, pero cuando llegó a Melbourne fue detenido en el aeropuerto y luego aislado por el gobierno local, que finalmente no le permitió quedarse en el país.

Djokovic ya dejó claro que no se considera un antivacunas pero al mismo tiempo está dispuesto a no jugar torneos importantes en caso de que no le permitan participar sin el antídoto aplicado.

El ATP 500 de Dubai se juega sobre cemento y también tuvo en el comienzo la victoria de Andy Murray, quien fuera número 1 y volvió de su retiro, por 6-7, 6-3 y 7-5 sobre el australiano Cristopher O’connell.