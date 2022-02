El Peque no pudo con Alcaraz en Río de Janeiro y perdió su segunda final consecutiva

Sensaciones ambiguas para Diego Schwartzman en el comienzo del año. Está mostrando buen nivel en la gira de polvo de ladrillo que se realiza en febrero, pero ayer perdió su segunda final consecutiva.

Fue en la definición del ATP 500 de Río de Janeiro, donde el español Carlos Alcaraz se impuso 6-4 y 6-2. El séptimo preclasificado está en el puesto 20 del ranking y mostró un gran desempeño para transformarse en el tenista más joven en ganar un ATP 500, porque apenas tiene 18 años.

Una de las mejores apariciones del circuito en los últimos meses no dejó dudas, fue firma con su saque y se quedó con el título. En el festejo, al pibe nacido en Murcia se lo vio muy emocionado.

What. A. Moment.



🙌🙌🙌🙌🙌@alcarazcarlos03 is your 2022 Rio Open champ! pic.twitter.com/gGCBBv7niE