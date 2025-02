Duelo de hermanos: Juan Manuel y Francisco Cerúndolo serán rivales en el Argentina Open

Juan Manuel y Francisco Cerúndolo cumplirán un sueño en Buenos Aires. Los dos hermanos se enfrentarán por primera vez en un torneo ATP por los octavos de final del Argentina Open.

Francisco, de 26 años y Juan Manuel, de 23, hicieron sus carreras en el tenis prácticamente a la par. Se llevan bien pero adentro de la cancha harán lo imposible por ganarle al otro.

Los dos jugadores palpitaron el cruce de esta noche (no antes de las 20) en las redes sociales. “Preparen los pochoclos”, empezó Juan Manuel Cerúndolo.

“No se cuántas familias pueden decir que dos hermanos juegan octavos de final en el ATP de su casa. Mañana pase lo que pase ganamos todos. Un orgullo jugar turno noche en el Lawn Tennis”, respondió Francisco.

Gran partido hoy contra un amigo. Preparen los 🍿🍿mañana @FranCerundolo

Luego también hubo lugar también para las chicanas: “No vale calentarse y putear mañana”, apuró el menor, y el mayor agarró el guante y respondió rápidamente: “Vos respetá a los mayores, no te desubiques”.

“No es nada lindo, no te lo voy a negar, espero que podamos dar un espectáculo, que no se estresen nuestros papás y que lo disfruten. Pero no elegiría jugar con mi hermano porque uno de los dos va a perder”, expresó Francisco.

“Cuando pasé la qualy y salió el cuadro no me gustó que en caso de ganar iba contra él, es como un embole el partido… Si le ganas sentís un poco de culpa, pero a la vez, como él está mucho mejor que yo, me parece que no voy a sentir nada: si me gana el que va a sentir la culpa es él”, dijo Juan Manuel.

Historial y cómo llegan

Las únicas dos veces que se enfrentaron fueron con triunfo para Francisco. En el Future Villa María y en el Campinas Challenger 80. Franscisco llega como 28° del mundo y Juan Manuel 139° pero el más chico ya fue campeón en Argentina en el Córdoba Open en 2021.

Francisco Cerúndolo dejó afuera en la primera ronda al italiano Luciano Dardieri por doble 6-4. Juan Manuel eliminó a su compatriota Román Burruchaga por 7-6 (4) 5-7 6-3.