El difícil momento que atravesó Carlos Alcaraz tras el US Open: «No quería volver a tocar una raqueta»

Carlos Alcaraz reveló detalles de su intimidad tras quedar eliminado en el US Open.

Este miércoles, Carlos Alcaraz sumó un nuevo título a su palmarés. El español se impuso ante Jannik Sinner en el China Open y se quedó con el trofeo de Beijing. Sin embargo, tras la consagración sorprendió con una dura confesión sobre su último Grand Slam.

Alcaraz habló tras imponerse en tres sets por 6-7, 6-4 y 7-6 ante el número uno del mundo y dio detalles del difícil momento que atravesó en el último mes.

«Empezaré diciendo que los enfrentamientos con Jannik (Sinner) son buenos para el tenis porque siempre son partidos intensos, cerrados y de gran nivel», planteó en referencia a su rivalidad con el italiano.

«Ese tipo de partidos hacen que la gente comience a ver o practicar tenis. Eso es realmente bueno», destacó.

Y remarcó el esfuerzo que realizó durante toda la temporada: «Estoy orgulloso de mí por todo lo que he hecho durante el último mes. Ha sido intenso pero me alegra que haya terminado con un título en Beijing jugando un partido increíble«.

La inesperada confesión de Carlos Alcaraz sobre el US Open

«Mi entrenador se emocionó porque el equipo sabe lo que pasamos en los últimos meses. Fue duro dentro y fuera de la cancha. Gracias a ellos volví a sentirme contento y motivarme dentro de la cancha, jugando partidos y practicando», planteó cuando le preguntaron sobre las lágrimas de Juan Carlos Ferrero en la premiación del China Open.

Y confesó que «después de la gira norteamericana, me sentía mal. No quería volver a tocar una raqueta por un tiempo, tampoco viajar», haciendo referencia a su paso por el US Open y los Masters 1000 del calendario norteamericano.

«Luego de hablarlo mucho, sabía que debía volver a entrenar y fortalecerme física y mentalmente para atravesar esos problemas. En el último mes trabajamos mucho dentro y fuera de la cancha para volver a sentirme bien», concluyó.