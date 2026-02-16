Arranca el Río Open, con participación de nueve argentinos: Cerúndolo es el máximo candidato

El tenis argentino sigue de festejo por el título de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open. Tras una semana con mucha actividad en el Buenos Aires Lawn Tenis, la gira sudamericana se traslada a Brasil, más precisamente al ATP 500 de Río de Janeiro.

El torneo, que se disputa en polvo de ladrillo y comenzó este lunes, se extenderá hasta el domingo 22 de febrero. Habrá participación de nueve argentinos en tierras brasileñas. El sorteo, realizado hace unos días, determinó que seis tenistas nacionales se enfrentarán entre sí en la primera ronda.

Francisco Cerúndolo (19°) será el primer preclasificado y debutará ante el compatriota Mariano Navone (74°). Camilo Ugo Carabelli (47°) y Román Burruchaga (104°) reeditarán la final del Challenger de Rosario. El último duelo entre argentinos será Tomás Etcheverry (51°) contra Francisco Comesaña (63°).

Thiago Tirante fue el primer raqueta nacional en salir a la cancha. El platense, que jugó la serie de Copa Davis ante Corea, debutó con una sólida victoria por 7-5 y 6-3 ante el chileno Cristian Garín. En la próxima ronda, jugará ante un argentino: el ganador de Cerúndolo vs. Navone.

Tirante comenzó la gira sudamericana con el pie derecho.

Sebastián Báez, campeón en 2024 y 2025, buscará el tricampeonato como cuarto favorito al título. Jugará en primera ronda frente al portugués Jaime Faria (147°). Por último, Juan Manuel Cerúndolo (78°) tendrá un duro choque contra el italiano Luciano Darderi, finalista en Buenos Aires.

Seba Báez y Río, una relación perfecta.

La máxima esperanza brasileña será Joao Fonseca (38°), tercer cabeza de serie del torneo. Se verá las caras en 16avos de final contra el brasileño Thiago Monteiro (208°). Al contrario que el Argentina Open, todos los clasificados al certamen comenzarán su recorrido en la primera ronda.

El certamen, que se disputa desde 2014, tuvo dos campeones argentinos (Schwartzman y Báez) y hasta el momento ningún brasileño pudo gritar campeón en singles. Todo el torneo se podrá seguir a través de Disney+ Premium.