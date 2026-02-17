Alpine confirmó cuándo corre Colapinto en los test de la pretemporada de la F1: días, horarios y TV

Este miércoles 18 de febrero, Franco Colapinto volverá a subirse al monoplaza de Alpine en lo que será su tercera participación en la pretemporada de la Fórmula 1. A fines de enero giró por primera vez con el A256 en el shakedown realizado en Barcelona y, la semana pasada, completó sus primeros test oficiales en el Circuito Internacional de Bahréin.

Para esta segunda tanda de ensayos, Alpine mantendrá un esquema de trabajo similar al de la semana anterior. El primero en salir a pista este miércoles será el francés Pierre Gasly, quien manejará en la sesión matutina, de 4 a 8 (hora argentina). Luego será el turno del pilarense, que girará de 9 a 13.

El jueves 19 será una jornada íntegra para Colapinto, ya que disputará las dos sesiones del día (de 4 a 8 y de 9 a 1 3). En tanto, Gasly volverá a subirse al auto el viernes 20, en la última jornada de entrenamientos antes del inicio de la temporada, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne.

Colapinto viene de completar 172 vueltas durante la primera semana de pruebas. Si bien el miércoles sufrió inconvenientes mecánicos y debió abandonar la pista (acumulando 28 giros en total), el último día acumuló 144 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1m35s806, el más rápido de la escudería en esos ensayos.

En cuanto a la televisación, las pruebas podrán seguirse en vivo a través de F1 TV, que transmitirá todas las horas de actividad en pista. También estarán disponibles por Disney+ (plan Premium) y por Fox Sports, que ofrecerán la cobertura de las jornadas en Bahréin, a diferencia de la última semana que transmitieron tan solo los últimos 60 minutos de las jornadas.